Meloni chiude Atreju: «Resteremo compatti, al Governo fino al 2027» 

Un comizio in piena regola, davanti al suo popolo. Giorgia Meloni difende a spada tratta l’azione del suo governo, a partire dal modello Albania, rivendica la battaglia contro il “tafazzismo” che non fa riconoscere agli italiani il loro valore, si scaglia contro vecchi e nuovi leader della sinistra, da Romano Prodi a Elly Schlein. Passando per quel Maurizio Landini che «non difende i lavoratori ma la sinistra che non li difende più».

«Improperi isterici»

La premier parla in chiusura di Atreju, la festa di FdI che quest’anno è anche «meglio di come la facevo io», e in 65 minuti condensa le invettive contro avversari che «avevano scommesso contro di noi ma hanno perso». Se la prende più con Schlein che con Conte: le sarà utile una calcolatrice, visto che i Dem continuano a sbagliare i conti della sanità, che non ha «mai avuto finanziamenti così alti». E «le si inceppa la lingua» quando deve pronunciare la parola Stellantis. Ma Meloni ne ha anche per «i guru dell’antimafia alla Saviano», che non riconoscono i risultati dell’esecutivo contro la camorra: i complimenti «li aspettiamo domani». E rintuzza gli «improperi isterici» di Romano Prodi, che definisce «esperto di obbedienza», dalla «svendita del’Iri a come l’Italia entrò nell’Euro, passando per il ruolo determinante nell’ingresso della Cina nel Wto», mentre la premier rivendica di avere conquistato la guida «della Nazione» (per la destra sempre con la N maiuscola) perché «siamo liberi». E vanta risultati come «quasi un milione di posti di lavoro in due anni», cioè la «bandiera di Silvio Berlusconi: ne sarebbe fiero».

«Alleanza compatta»

In prima fila ad ascoltare il suo intervento ci sono gli altri leader di una coalizione «compatta e stabile»: il «più grande segno di discontinuità», sottolinea la premier dopo che gli alleati, nonostante le punzecchiature continue, hanno lanciato la loro scommessa anche per la prossima legislatura. E Meloni accontenta tutti quando dice che il 2025 sarà «l’anno delle riforme» e cita il premierato, fermo da mesi in commissione alla Camera, ma anche l’Autonomia e la riforma della giustizia. Nessun arretramento sui centri per la gestione dei migranti in Albania: «Fermarli sarebbe il più grande favore ai trafficanti», e assicura che i centri «funzioneranno, dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo». L’obiettivo, sottolinea, è «combattere la mafia e chiedo a tutto lo Stato italiano, alle persone perbene, di aiutarmi».

Testimone a Morawiecki

Applausi scroscianti dalla platea che alla fine intona l’inno nazionale assieme lei, con indosso la felpa dei volontari. Poi parte «A mano a mano», di Rino Gaetano, si abbassano i tricolori e la folla lascia il villaggio al Circo Massimo. E anche lei, dopo un confronto nel retropalco con Mateusz Morawiecki, incoronato suo successore alla presidenza di Ecr, torna a vestire i panni di capo del governo, non solo del partito. Prossimo impegno l’ultimo Consiglio Ue del 2024: l’Europa, avverte, rischia di «diventare ininfluente» se non cambia passo. Gli Usa intanto hanno cambiato guida con Trump. «Sono di destra, non ho alcuna difficoltà a dialogare con tutti se serve all’Italia ma - ammette - a maggior ragione sono felice di poter dialogare con i conservatori americani».

