Meloni: «Cento milioni ma bloccate i migranti» 

Tunisi. Tre accordi da oltre cento milioni di euro. Li porta in dote alla Tunisia Giorgia Meloni, nella sua quarta visita in dieci mesi a Kais Saied, partner «prioritario» nel Piano Mattei, cui promette sostegno per l'applicazione del Memorandum Ue chiedendo però di stringere le maglie delle partenze di migranti irregolari. Il flusso rischia di aumentare con l'avvicinarsi dell'estate, nel rush finale della campagna per le Europee.

Meloni, con i ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi, e dell'Università, Anna Maria Bernini, ringrazia il presidente tunisino per il lavoro «contro i trafficanti di esseri umani». Prospetta che l'Italia «possa fare molto di più sulla migrazione legale». Di fronte, un interlocutore che ribadisce: «Il mio Paese rifiuta di essere un punto di insediamento o di transito per i migranti irregolari». Ma Saied non accetterà mai l'ipotesidi un hotspot nei pressi di Tataouine, nel sud della Tunisia, dove si incrociano le rotte di persone che fuggono dall'Africa subsahariana passando anche per Libia e Algeria, e puntano a Sfax.

