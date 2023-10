Meloni campione sardo di Kz2 

L’ultimo round della Coppa Italia Karting Sardegna disputato sulla Pista del Corallo di Alghero ha decretato i vincitori dei titoli regionali. Il campione sardo della Kz2 è Alberto Meloni, che ha chiuso con 244 punti, frutto di un rendimento costante e dei successi pesanti nei due round algheresi con coefficiente 1,5, gli stessi in cui Giorgio Basoli, 2º a 164,5, ha collezionato due ritiri in finale. In Kzn Over 25 dominio di Giovanni Murgia, in Over 30 successo di Claudio Calaresu (+20 su Riccardo Cocco), mentre in Senior campione Libor Kment (+3 su Fabrizio Diana). In Gr3, titolo ad Alessio Caracci, in Okn Junior ad Alessandro Caria, che ha preceduto l’unica dama, Clelia Soddu, in Ok-N a Giuseppe Serusi (208,5), che col successo di domenica ha avuto la meglio su Julian Leo (191). (v.ch.)

RIPRODUZIONE RISERVATA