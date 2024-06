Meloni brinda e prende tempo 

Incidere sulla scelta dei nuovi assetti europei. Anche se i numeri escludono la «maggioranza di centrodestra» sul modello italiano promossa durante la campagna elettorale. Giorgia Meloni incassa l’avanzata di FdI e delle destre festeggiando «cinque minuti»: ora c’è da trovare il modo di far pesare a Bruxelles la «forza» del governo italiano, unico tra tra quelli dei grandi paesi Ue che esce «solido» dal voto.

Ieri mattina la premier era in volo per Borgo Egnazia, in Puglia, per supervisionare gli ultimi preparativi del G7 che si aprirà giovedì e studiare i dossier che la porteranno in Svizzera per la conferenza sull’Ucraina e poi a Bruxelles, per la prima cena informale dei leader dopo il voto europeo. Ma già la tre giorni del vertice sarà anche l’occasione per primi confronti informali, tra gli ulivi della masseria di Fasano, con Emmanuel Macron e Olaf Scholz, oltre che con la stessa Ursula von der Leyen, sullo schema da proporre per i nuovi eurovertici. La presidente uscente, al momento, rimane il nome che il Ppe dovrebbe proporre al Consiglio europeo per un bis alla guida della commissione. «Quando la proposta sarà formalizzata la valuteremo», si tiene cauta la premier. Di certo l’Italia «non farà da spettatrice». La scommessa italiana è di lasciare decantare il negoziato in attesa del voto francese di fine giugno-inizio luglio. E nel frattempo vedere se emerge un altro nome su cui trovare una convergenza. D'altronde per lo stesso Antonio Tajani, che rappresenta il Ppe in Italia, quella di von der Leyen è per ora «una indicazione politica, non un vincolo giuridico» ed è «ancora troppo presto» per parlare di un bis. Certo sarebbe complicato per Meloni restare fuori dall’accordo per la nuova presidenza della Commissione. Ma lo sarebbe anche dare un sostegno pieno a von der Leyen senza scoprirsi troppo a destra. Tra i conservatori di Ecr, Fratelli d’Italia è l’unico grande partito che si ritrova al governo, mentre gli alleati di Vox e del Pis (che nel 2019 sostenne von der Leyen) sono all’opposizione e si possono smarcare. Così come Marine Le Pen, che ora punta a vincere le legislative in Francia e farà campagna elettorale contro Macron, che siede con Meloni al Consiglio Ue e al G7.

