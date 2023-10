Meloni: «Bozza in Parlamento» Aumentano le tasse d’imbarco 

Servirà un ultimo vertice di maggioranza per sciogliere i nodi finali della Manovra, a meno che a sorpresa non arrivi prima la bollinatura che renderebbe il testo definitivo. Giorgia Meloni ha annunciato che domani la legge di bilancio sarà inviata al Parlamento, ma prima - nella stessa giornata - la premier dovrebbe avere un confronto con i leader della coalizione, a margine del Consiglio dei ministri lampo previsto in mattinata o nella riunione delle 16 formalmente convocata sulle riforme a Palazzo Chigi.

Messa a punto finale

Dalla Lega filtra «soddisfazione sulla polpa», e nessuna rivendicazione particolare dopo i correttivi su pensioni e pignoramenti. Antonio Tajani, invece, ha intenzione di proporre una serie di «miglioramenti», visto che per Forza Italia resta indigesto l'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, anche se nelle ultime ipotesi limitato a chi mette sul mercato più di un appartamento. Ai piani alti del governo confidano sulla «volontà unanime di chiudere in serenità, «per poi procedere in Parlamento senza emendamenti di maggioranza». E la stessa premier ha definito il percorso «sostanzialmente concluso». «C'è un lavoro di drafting che si fa ed è normale che si faccia - ha spiegato -. Ma non ci sono modifiche sostanziali ai saldi di bilancio che noi abbiamo approvato nel Consiglio dei ministri», il 16 ottobre, ossia 24 miliardi di euro.

Gli articoli in bozza

L'ultimo prodotto di questo drafting (per i tecnici in genere la messa a punto finale del provvedimento), è una bozza arrivata sugli smartphone dei membri dell'esecutivo in tarda mattinata. Più o meno mentre Meloni giungeva ad Acqualagna per firmare l'accordo di coesione con la Regione Marche e godersi un bagno di folla alla Fiera internazionale del tartufo bianco, dopo il blitz di venerdì sera a Senigallia per un sopralluogo nelle zone colpite un anno fa dall'alluvione. Gli articoli passano da 89 a 109, inclusi venti sullo stato di previsione dei singoli ministeri, ma mancano le relative tabelle, da cui si evincerà l'effetto della spending review sui singoli dicasteri. Un altro aspetto con risvolti politici tutti da verificare. Intanto continua a produrre tensioni la tassazione sugli affitti brevi.

Aumento dell’aliquota

L'ultima ipotesi prevede l'aumento dell'aliquota dal 21 al 26% solo a partire dal secondo immobile messo sul mercato, sempre nella ratio portata avanti da FdI per tutelare famiglie e studenti fuori sede che faticano a trovare sistemazioni, soprattutto nelle grandi città. La mediazione, però, non basta a chiudere la questione. Meloni resta nel mirino di Elly Schlein. È una maggioranza «che già vacilla», punta il dito la segretaria del Pd: «L'economia dà segni di frenata, e invece la manovra è senza visione, fragile, con previsioni di crescita sovrastimate. Ci rende deboli nel dibattito sul Patto di stabilità», attacca, chiedendo alla premier di «abbandonare la demagogia da quattro soldi», sulla ratifica del Mes.

Trasporti più cari

Nella bozza della Manovra, emerge poi un risvolto che, se confermato, potrebbe portare a un aumento del costo dei biglietti aerei e navali. È prevista infatti la possibilità per i Comuni non solo di aumentare l'addizionale Irpef, ma anche (qualora abbiano uno scalo aereo o un porto, o entrambi, nel loro territorio) di incrementare la tassa d'imbarco fino a 3 euro per i passeggeri in partenza.

I diritti d’imbarco

L’articolo 80 del testo, “Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario”, dice infatti che i Comuni capoluogo di città metropolitana «che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, hanno facoltà di istituire, con apposite delibere, un incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero». Un eventuale incremento del costo del biglietto – in un momento in cui sono peraltro attesi risvolti sul caro-trasporti dovuti a congiunture economiche e geopolitiche – che sta già portando alle proteste delle associazioni dei consumatori e di categoria.

