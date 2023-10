Meloni, blitz in Africa a caccia di energia Slitta il piano Mattei 

Slitta la presentazione ufficiale del Piano Mattei. Il caos in Medio Oriente spinge il governo a posticipare «all’inizio del 2024» la conferenza Italia-Africa che in programma all’inizio di novembre. È uno dei primi effetti della guerra fra Israele e Hamas: un conflitto che rende lo scenario ancor più incerto, generando timori per le ripercussioni in altre aree, a partire dall’Africa, cruciale nello scacchiere geopolitico per Palazzo Chigi. Timori che Giorgia Meloni, attesa in queste ore in Mozambico e Congo per una missione lampo nel continente africano, mercoledì non ha nascosto nel doppio vertice notturno con la sua maggioranza.Tanto che il nuovo conflitto e le sue potenziali conseguenze hanno occupato gran parte della riunione, che doveva essere invece tutta dedicata alla manovra. Nelle scorse ore Palazzo Chigi e Farnesina hanno avuto intensi contatti con leader africani e del Golfo, in una strategia che punta a cercare sponde per abbassare la tensione in Medio Oriente e a evitare che si aprano altri fronti. Preoccupazioni che si intrecciano con il rischio di uno shock energetico, dopo la crisi del Covid e l’aggressione russa a Kiev. Ora che si era riusciti a contenere un po’ gli aumenti bisogna invece mettere in conto una nuova impennata, coi gasdotti israeliani chiusi. Le prossime settimane diranno se sia a repentaglio la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, pensata dal governo Draghi per emanciparsi dalle forniture russe e coltivata dall’esecutivo Meloni puntando sul Piano Mattei. Intanto in Algeria, principale fornitore di gas a Roma, si ricomincia a parlare - come racconta il quotidiano El Watan - dell’idea di acquisire asset e partecipazioni oltre confine, anche alla luce delle privatizzazioni italiane prospettate dalla Nadef. Uno scenario su cui dal governo per ora non arrivano commenti.

