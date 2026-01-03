Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani» 

Nella prima reazione, a poche ore dalle notizie dell’attacco Usa a Caracas, non si sbilancia e assicura la massima attenzione agli italiani in Venezuela. Poi, dopo che Donald Trump ha iniziato a spiegare a Fox News i contorni dell’azione statunitense, Giorgia Meloni la definisce «legittima», «un intervento di natura difensiva» contro una «minaccia ibrida» alla sicurezza nazionale americana messa in atto, come nel caso del regime venezuelano, da «entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico».

Il no di Parigi e Madrid

Non la definisce – come Paesi come Spagna o Francia - una «violazione del diritto internazionale» perché, è il ragionamento anche dentro FdI, quello di Maduro è un governo «mai riconosciuto» da Roma e dalla gran parte della comunità internazionale. Quindi, fermo restando che «l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari», la mossa di Trump potrebbe aprire alla «transizione democratica» da «sempre» auspicata dal governo italiano.

Regime non riconosciuto

La premier lo aveva ribadito anche nella sua visita in Argentina a fine 2024, chiamando «presidente eletto» Edmundo Gonzalez Urrutia a fianco di Javier Milei, dopo averlo chiamato all’indomani delle elezioni contestate. L’Italia, ripete anche ora la premier - che si è concessa una pausa a Madrid, come fa sapere via social il suo «amico» Santiago Abascal, leader di Vox - «ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto».

Sarcasmo sui pro-Kiev

Sono in pochi nel centrodestra a parlare nelle ore più convulse, quando è «priorità assoluta» l’incolumità dei circa 120mila italiani che vivono o si trovano in Venezuela. «Vogliamo la pace ma non verseremo lacrime per una dittatura comunista», dice il presidente del senatori di Fi Maurizio Gasparri. E dalla Lega il senatore Claudio Borghi ironizza «sull’ipocrisia» di chi è a favore del sostegno militare in Ucraina. «E ora che facciamo, mandiamo 12 pacchetti di armi a Maduro?». Le opposizioni, con sfumature diverse, si schierano contro un raid che «viola palesemente il diritto internazionale. Abbiamo sempre condannato il regime brutale di Maduro» ma «la democrazia non si esporta con le bombe», dice la segretaria del Pd Elly Schlein. Dal M5S Giuseppe Conte chiede a Meloni di «condannare gli attacchi e tutelare i nostri connazionali». Dura Avs: «Le accuse legate al narcotraffico non rappresentano in nessun modo una giustificazione per quanto sta accadendo, gli Usa attaccheranno la Cina per il Fentanyl, o l’Olanda per l’ectasy? Trump si comporta come un pirata globale». E Renzi: «Oggi il Venezuela è un Paese migliore di ieri. Le modalità con cui Trump interpreta il ruolo degli Usa sono ovviamente molto criticabili o discutibili».

