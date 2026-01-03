VaiOnline
La crisi
04 gennaio 2026 alle 00:16

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani» 

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nella prima reazione, a poche ore dalle notizie dell’attacco Usa a Caracas, non si sbilancia e assicura la massima attenzione agli italiani in Venezuela. Poi, dopo che Donald Trump ha iniziato a spiegare a Fox News i contorni dell’azione statunitense, Giorgia Meloni la definisce «legittima», «un intervento di natura difensiva» contro una «minaccia ibrida» alla sicurezza nazionale americana messa in atto, come nel caso del regime venezuelano, da «entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico».

Il no di Parigi e Madrid

Non la definisce – come Paesi come Spagna o Francia - una «violazione del diritto internazionale» perché, è il ragionamento anche dentro FdI, quello di Maduro è un governo «mai riconosciuto» da Roma e dalla gran parte della comunità internazionale. Quindi, fermo restando che «l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari», la mossa di Trump potrebbe aprire alla «transizione democratica» da «sempre» auspicata dal governo italiano.

Regime non riconosciuto

La premier lo aveva ribadito anche nella sua visita in Argentina a fine 2024, chiamando «presidente eletto» Edmundo Gonzalez Urrutia a fianco di Javier Milei, dopo averlo chiamato all’indomani delle elezioni contestate. L’Italia, ripete anche ora la premier - che si è concessa una pausa a Madrid, come fa sapere via social il suo «amico» Santiago Abascal, leader di Vox - «ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto».

Sarcasmo sui pro-Kiev

Sono in pochi nel centrodestra a parlare nelle ore più convulse, quando è «priorità assoluta» l’incolumità dei circa 120mila italiani che vivono o si trovano in Venezuela. «Vogliamo la pace ma non verseremo lacrime per una dittatura comunista», dice il presidente del senatori di Fi Maurizio Gasparri. E dalla Lega il senatore Claudio Borghi ironizza «sull’ipocrisia» di chi è a favore del sostegno militare in Ucraina. «E ora che facciamo, mandiamo 12 pacchetti di armi a Maduro?». Le opposizioni, con sfumature diverse, si schierano contro un raid che «viola palesemente il diritto internazionale. Abbiamo sempre condannato il regime brutale di Maduro» ma «la democrazia non si esporta con le bombe», dice la segretaria del Pd Elly Schlein. Dal M5S Giuseppe Conte chiede a Meloni di «condannare gli attacchi e tutelare i nostri connazionali». Dura Avs: «Le accuse legate al narcotraffico non rappresentano in nessun modo una giustificazione per quanto sta accadendo, gli Usa attaccheranno la Cina per il Fentanyl, o l’Olanda per l’ectasy? Trump si comporta come un pirata globale». E Renzi: «Oggi il Venezuela è un Paese migliore di ieri. Le modalità con cui Trump interpreta il ruolo degli Usa sono ovviamente molto criticabili o discutibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 