Meloni avvisa la maggioranza: «Dobbiamo correre di più» 

Sceglie un'immagine che si sposa perfettamente con la visita all'autodromo di Monza. «Dobbiamo correre di più per far correre questa nazione», ed avere, «fortuna», dice Giorgia Meloni. La premier pensa ai dossier sul tavolo, quelli che la terranno occupata durante la ripresa di settembre e nei prossimi mesi: manovra, giustizia, presidenzialismo su tutti. La presidente del Consiglio interviene prima del Gran premio, dove incontra anche Barbara Berlusconi, fermandosi a conversare con lei. Non si mostra invece al Forum Ambrosetti, il tradizionale appuntamento di Cernobbio lasciando che sia il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a chiarire quali saranno le direttrici entro cui si muoverà l'azione del governo in campo economico. Ma la premier sa perfettamente che se la manovra dominerà la scena fino alla fine dell'anno, i dossier caldi su cui bisognerà mettere d'accordo Forza Italia e Lega non sono meno importanti. E un primo appuntamento per testare l'umore degli alleati sarà il vertice di mercoledì pomeriggio a palazzo Chigi. Riunione per fare il punto sulla legge di Bilancio, ma anche sulle riforme costituzionali e sulla giustizia.

Le riforme sul tavolo

Il ministro Carlo Nordio ha già rassicurato che sui tempi «non ci sarà nessuno slittamento» del cronoprogramma della riforma della giustizia. In dirittura di arrivo è poi la riforma costituzionale targata Elisabetta Casellati. Il testo che ruota intorno all'elezione diretta del presidente del Consiglio sarà esaminato dagli alleati nel vertice in settimana e non si esclude ci possa essere anche un passaggio con il Colle prima di approdare in Consiglio dei ministri. Una riforma su cui spinge in particolare FdI, ma che dovrà fare i conti con la richiesta della Lega di evitare che la riforma dell'Autonomia (il cui iter è iniziato da tempo in Senato) finisca su un binario morto. Di sponda con Fratelli d'Italia ci sono però gli azzurri.

