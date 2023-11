Meloni: arte e scienza, quel valzer inesauribile 

La discussione ha radici antiche, eppure non smette di contrapporre la scienza all’arte, la cultura scientifica a quella umanistica. Davvero dipingere un quadro è così diverso dallo studiare la struttura della materia? O una melodia così dissimile dalle combinazioni logiche? E sì che in Italia abbiamo avuto il Rinascimento. Leonardo e Piero della Francesca. Franco Meloni, fisico e autore della lectio che, come ogni giovedì, si terrà domani a Cagliari nella basilica di San Saturnino, alle 17, parlerà a lungo di entrambi i pittori toscani rinascimentali, ma non solo di loro, per ricordare, come faceva fin da quando insegnava all’Università, che quanto ci ostiniamo a separare, è unito. Arte e scienza, insomma, sono due forme di espressione umane con molti aspetti in comune.

Confronto

Consueto appuntamento dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari, la lectio è intitolata “Dialogo inesauribile tra arte e scienza“. Un confronto senza fine, appunto, in cui una parte suggestiona l’altra.

Regole

Alcune affermazioni come “l’arte non ha regole, la scienza invece sì“, oppure l’arte è irrazionale, la scienza, invece, è razionale“ prima ancora che essere banali, rasentano l’ignoranza. «Avete presente la Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca?» chiede il professor Meloni. «Ecco, pensi al pavimento. È un elemento che non si nota nell’immediato, ma sappia che quel reticolato composto da grandi quadrati suddivisi in quadrati minori si presta a comprendere alcune caratteristiche dei cristalli». Una lezione d’arte può essere più efficace di una lezione di fisica per chiarire alcuni concetti della stessa fisica. Le costruzioni impossibili di Escher, incisore e grafico olandese, continua Meloni, «indicano la strada per l’infinitesimo e i frattali». Il sapere è uno, anche se a scuola si cucina uno spezzatino. Conoscere, invece, vuol dire ricomporre. Leonardo era un artista e uno scienziato, Piero della Francesca un pittore e un matematico, Galileo Galilei, l’autore del metodo scientifico, ha dimostrato il sistema eliocentrico e ha scritto opere di notevole finezza letteraria.

Suoni

E la musica? Per Pitagora, filosofo greco del VI secolo avanti Cristo, era la chiave per comprendere l’universo. «Johann Sebastian Bach», racconta il fisico cagliaritano, «compose una melodia a sei voci su richiesta di Federico II, che corrisponde a sessanta partite di scacchi giocate contemporaneamente». Insomma, una composizione in cui più linee melodiche si intrecciano come se fossero numerosi monologhi che si svolgono contemporaneamente, proprio come avviene quando si gioca a scacchi. È solo arte? O c’è anche scienza?

Chiosa Meloni: «Albert Einstein diceva che l’immaginazione è più importante della conoscenza. Aveva ragione, anche se l’una ha bisogno dell’altra. L’immaginazione, però, è quella che ci distingue dall’Intelligenza Artificiale, e, anticipando l’ignoto, ci indica la via».

