È la sua prima volta in Cina, dopo che l’Italia ha lasciato il nuovo programma della via della Seta. E arriva mentre la diplomazia di Xi Jinping è molto attiva sui due fronti che più preoccupano il mondo occidentale, la guerra in Ucraina e il conflitto tra Israele e Palestina. Giorgia Meloni scende la scaletta dell’aereo che l’ha portata a Pechino mano nella mano con la figlia Ginevra.