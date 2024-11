Meloni: armi a Kiev anche il prossimo anno 

Rio de Janeiro. Restare al fianco di Kiev «fino a quando ci sarà la guerra». Non spaccare il fronte occidentale, anche perché Vladimir Putin non ha dato alcun segnale di volere il dialogo, anzi. Quello di Giorgia Meloni è un auspicio, e un appello. Prima di tutto a Donald Trump, convitato di pietra al G20 di Rio de Janeiro. Restare uniti è «la sfida», in attesa «di vedere cosa accade», se ci sarà quel cambio di strategia del nuovo presidente americano in direzione di un «disimpegno» che in molti temono.

In ogni caso, l’Italia non si tirerà indietro e a fine anno rinnoverà, assicura la premier, il decreto legge in scadenza che fa da cornice all’invio di aiuti, anche militari, all’Ucraina. A Rio ha parlato con tutti, anche con Emmanuel Macron e con Joe Biden, anche se non ha potuto parlare dell’ok Usa all’utilizzo dei missili a lungo raggio in territorio russo. Una concessione a Kiev che «comprendo» anche se l’Italia ha fatto «un’altra scelta», «su cui tutte le forze politiche sono d’accordo». Diverso è l’invio di armi, che il governo dovrebbe quindi prorogare nel 2025 e che potrebbe implicare frizioni anche tra alleati, Matteo Salvini aveva festeggiato la vittoria di Trump con un «ora non serviranno più armi a Kiev».

