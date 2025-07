Meloni archivia l’era Canu al Carbonia 

Carbonia. Da un militare dell’Arma (in pensione) a un farmacista: dopo cinque anni al Carbonia finisce l’era di Stefano Canu, 62 anni, e inizia quella di Andrea Meloni, 55 anni. La svolta è giunta lunedì in tarda serata nel corso dell’assemblea dei soci convocata dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente, che reggeva le sorti del club biancoblù dalla primavera-estate del 2020: le prime due stagioni in Serie D, le ultime tre in Eccellenza.

Ed è dall’Eccellenza che la nuova dirigenza, composta dal vice presidente Mirco Brai (il quale ha traghettato il club nelle ultime tre settimane dopo le dimissioni di Canu) e Marco Lambroni (componente del direttivo), vorrebbe ripartire.

Lo conferma lo stesso Andrea Meloni, farmacista nella frazione di Bacu Abis: «Ora si lavora per l’iscrizione al torneo, nella speranza di una salvezza tranquilla, per la costituzione dello staff delle varie categorie e per la definizione di altri aspetti come gli impianti di allenamento e gioco». La prima incombenza sarà l’iscrizione, la cui tranche iniziale va versata entro il 18 luglio. Ma in queste ore si sonda il terreno anche per il nome del prossimo allenatore biancoblù.

Andrea Meloni, in precedenza nello staff anche come sponsor, eredita una situazione non rosea, ma a detta dello stesso neo presidente nemmeno drammatica: «Nulla che non si possa risolvere: sono chiaramente spaventato per un incarico che non avevo mai ricoperto ma anche onorato di essere alla guida della massima espressione calcistica della città, nessuno mi ha costretto perché se non credessi in quello che sto facendo non avrei accettato».

Seguiranno giornate febbrili: i contatti con gli investitori per capire l’entità delle risorse disponibili (i rumors parlano di un gruppo imprenditoriale nel settore della gestione dei rifiuti), costruire la rosa, scegliere lo staff tecnico di prima squadra, Juniores (annunciata negli ultimi due anni e poi sempre soppressa), Allievi e Giovanissimi negli Élite A. Pende la questione campi. Un’impresa d’appalto del Comune ha collocato allo stadio Zoboli la nuova copertura della tribuna ed è in corso la sistemazione degli spogliatoi, mentre il manto erboso naturale appare trascurato. Il settore giovanile attende novità sugli impianti di allenamento e gioco, ma ci sarebbero interlocuzioni con il Comune tali da lasciar trapelare nella nuova dirigenza un cauto ottimismo.

