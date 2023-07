Meloni apre sul salario minimo 

Dopo lo scontro tra maggioranza e opposizione sul reddito di cittadinanza e le accuse di bullismo istituzionale di Giuseppe Conte per le accuse di FdI all’ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, tornano le distanze anche sul salario minimo, nonostante una nuova apertura, sia pure con tante riserve, della premier Giorgia Meloni.

Tanta diffidenza pervade i due schieramenti ad una settimana dal voto, in Aula alla Camera, della sospensiva del centrodestra per rimandare a settembre l'esame del provvedimento. Conte, nel frattempo, sfida la Meloni sul fronte del salario minimo.

L’accusa

Alla premier, che rivendica un proprio atteggiamento dialogante quando si trovava seduta sui banchi dell'opposizione, il leader pentastellato ricorda quando «ai tempi del Conte II si accalorava per convincere i cittadini che eravamo dei criminali. Se, però, davvero, le buone intenzioni della presidente non sono solo di facciata», è l'invito di Conte, «faccia una cosa concreta: dica ai suoi parlamentari di rientrare prima dalle ferie e ci anticipi se è d'accordo con la nostra proposta, potremmo approvarla già ad agosto». E il Pd con Elly Schlein ricorda: «Siamo disponibili al confronto anche domani - dice la segretaria Dem - ma che sia reale e non prendano per il naso i lavoratori». Il timore dei Dem è quello di «un rinvio sine die per non decidere». A sperare, ancora, nel dialogo con il governo su questo fronte, è invece il leader di Azione Carlo Calenda. «Prima della pausa estiva - fa sapere - spero di incontrare Meloni insieme alle altre opposizioni. Almeno così mi pare di aver capito dalla premier. Ha aperto un confronto - osserva - bisogna lavorarci in maniera seria e responsabile». Per il partito di Calenda la soluzione di compromesso, peraltro, potrebbe essere a portata di mano a partire dalla proposta sui salari poveri avanzata da Forza Italia.

L’esortazione

Chiude con un invito alle opposizioni Pier Ferdinando Casini, senatore Pd: «Se c'è la possibilità di arrivare a un risultato, non disperdiamola, per cui facciamo di tutto: maggioranza e opposizione si siedano a un tavolo e vedano in che modo è possibile costruire un percorso. Non chiacchiere, fatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA