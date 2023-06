Meloni all’Ue: più fondi per i migranti 

Il dossier migranti all’interno dell’Europa Building, il nodo Pnrr poco lontano dal summit dei 27, nelle stanze di Palazzo Berlaymont. Giorgia Meloni è giunta a Bruxelles con una doppia partita da giocare, con toni e sfumature diverse. Le parole pronunciate dalla premier in Parlamento sulla Bce, sul Mes, e anche sul commissario Paolo Gentiloni, a Bruxelles non sono passate inosservate e l’innalzamento dello scontro ha un po’ colto di sorpresa i palazzi comunitari.

Le parole

Il primo giorno del vertice Ue, per Meloni, è diventato così un’occasione per ribadire certi concetti, sì. Ma anche per smorzare i toni. «Le conclusioni del Consiglio europeo sono un ottima base di partenza, ci sono le posizioni dell’Italia», sono state le sue parole. Al summit Ue, in fondo, i due grandi nodi dell’estate italiana in Europa non sono sul tavolo. Non lo è il Mes, non lo è il Pnrr. Ma i nodi restano. Il ministro per gli Affari Ue, Raffaele Fitto ha incontrato Paolo Gentiloni. L’ok della Commissione alla terza rata da 19 miliardi sembra ormai a un passo.

La cooperazione

L’Italia, per ora, si ritiene soddisfatta. Soprattutto sul fronte migranti. Ma per la premier si tratta solo «di un buon punto di partenza». «Servono più fondi, perché non vanno spesi solo sulla sicurezza ma sulla cooperazione» con i Paesi africani, ha spiegato. Con un modello di accordo in mente: il Memorandum d’intesa per un partenariato globale con la Tunisia, che nonostante i capricci del presidente Kais Saied sembra in dirittura di arrivo. Il Patto sulla migrazione per Roma resta un notevole passo avanti. «In otto mesi, con il contributo di altre nazioni, siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista dell'Ue, dall'annosa divisione tra i Paesi di primo approdo e quelli dei movimenti secondari ad un approccio unico», ha ricordato Meloni.

