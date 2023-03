Meloni all’Ue: non sblocco il Mes 

No al Mes, al salario minimo e alla direttiva sulle case green, i diesel al bando dal 2035 e lotta aperta ai trafficanti di migranti. Giorgia Meloni usa il suo primo question time da premier per fissare i paletti identitari del suo governo, rivendicando «con orgoglio» le scelte fatte finora e concedendo una sola apertura all’opposizione, dicendosi «disponibile al confronto» sul tema dei congedi parentali, posto da Elly Schlein, a sua volta al debutto come segretaria del Pd.

Gelo con Bruxelles

Alla vigilia del Consiglio dei ministri che varerà «una rivoluzione fiscale», la risposta più attesa era quella sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. Da Bruxelles premono, non si può rinviare all’infinito. E Meloni ribadisce: «Finché ci sarà un governo guidato da me l’Italia non potrà mai accedere al Mes. E temo che non potranno accedere neanche gli altri». La premier lo ritiene uno strumento superato, da rivedere nel negoziato sul Patto di stabilità. Non vuol dire che l’Italia non ratificherà mai, ma Meloni ha richiamato il mandato parlamentare «a non aprire questo dibattito, in assenza di un chiaro quadro europeo in materia di governance di Patto di stabilità, e in materia bancaria». In Europa la vedono al contrario. Il Mes «permetterà di approfondire l’Unione bancaria», ha detto due giorni fa il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohe.

Coscienza a posto

Il confronto con Schlein ha poi misurato la distanza sul salario minimo. «Rischierebbe, per paradosso, di creare per molti lavoratori condizioni peggiori: più efficace è estendere la contrattazione collettiva», dice la premier, che tende la mano sul congedo parentale e incassa dalla segretaria dem l’accusa di «incapacità, approssimazione e insensibilità». Le opposizioni attaccano anche la gestione dei migranti, in particolare (da +Europa) sull’ultimo naufragio al largo della Libia. «L’Italia non solo è intervenuta, ma è intervenuta in acque che non erano di sua competenza - ha ribattuto Meloni – La nostra coscienza è a posto. Spero che chi attacca il governo ma non dice una parola sulla mafia degli scafisti possa dire lo stesso».