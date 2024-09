Meloni all’Onu: no a Paesi di serie B 

Missione quella di Giorgia Meloni a New York per l’assemblea generale dell’Onu. Mano tesa a Big Tech, ma con un monito sui rischi dell’intelligenza artificiale. Ok alla linea Biden su Ucraina, Gaza e Libano ma no alla sua proposta di riforma del consiglio di sicurezza, per non creare «Paesi di serie A e B». E poi il premio dell’Atlantic Council consegnato dal controverso supermiliardario Elon Musk, aperto sostenitore di Donald Trump e acerrimo nemico di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca.

L’amico incendiario

Nella sua tre giorni statunitense la premier insegue un difficile equilibrio, con un occhio ai potenziali investimenti in Italia dei colossi digitali Usa e l’altro alle imminenti elezioni americane. Si spiega così l'incontro domenica con i Ceo di Google, Motorola e Open Ai, che sembrano interessati ad investire nei data center e nelle startup italiane, e la scelta di ricevere il Global Citizen Award dalle mani del patron di Tesla, X e SpaceX, che però rischia di imbarazzarla per le sue uscite sempre più divisive e incendiarie. Come il post in cui, dopo il secondo attentato al Trump, si domandava perché nessuno ha tentato di uccidere Biden o Harris, inducendo il Secret Service ad accendere un faro su di lui. Musk resta una figura che potrebbe tornare utile per aprire una linea privilegiata con The Donald in caso di vittoria, ma potrebbe raffreddare il rapporto con la Casa Bianca se dovesse spuntarla Harris.

I tre messaggi

La premier per ora si concentra sui messaggi da lanciare nei suoi tre interventi al Palazzo di Vetro. Il primo ieri al Vertice del futuro, dove ha sollecitato ad «agire» di fronte alle «sfide numerose e multiformi che la storia ci ha messo di fronte: il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociale ed economiche, le crisi umanitarie e sanitarie, la criminalità transnazionale, i conflitti armati, a partire dall’inaccettabile guerra russa nei confronti di una nazione sovrano come l’Ucraina».

«Inutili documenti»

La presidente del Consiglio ha quindi ribadito che l’Italia «è una convinta sostenitrice» dell’Onu, che però non deve essere «un club nel quale incontrarsi per scrivere inutili documenti zeppi di buoni propositi, ma il luogo nel quale si devono fare i conti con l’urgenza delle decisioni, il luogo nel quale le idee devono diventare azione, facendo sintesi tra le diverse sensibilità». E con regole «giuste e condivise». Per questo ha rilanciato una riforma del consiglio di sicurezza che non può «prescindere dai principi di uguaglianza, democraticità e rappresentatività». Una bocciatura della proposta Usa, che chiede due seggi permanenti per i paesi africani, insieme a un seggio a rotazione per le piccole nazioni insulari in via di sviluppo. Poi un riferimento al piano Mattei per l’Africa come esempio di nuova cooperazione tra le nazioni, «attraverso un approccio che non è né paternalistico né caritatevole né predatorio ma basato sul rispetto e sul diritto per ciascuno di competere ad armi pari».

