Meloni all’attacco: «Gli italiani con noi» Nuovo caso Albania 

Non è servito trasferire per decreto la competenza dai tribunali alla corte d’Appello: ieri i giudici hanno bocciato il trasferimento in Albania, nel centro di Gjader, di 43 migranti che tornano liberi e oggi saranno portati in Italia. Non c’è un modo giudiziariamente blindato di applicare il protocollo Roma-Tirana in attesa del 25, quando la Corte europea si esprimerà in maniera definitiva sulla questione dei paesi sicuri.

«Stupore»

Una bocciatura che spinge fonti del governo a esprimere «grande stupore», con il ministro Tommaso Foti (Affari europei) dice che la decisione dei magistrati «sconcerta». E le opposizioni bersagliano la premier definendo «buffonata» e «follia» l’ostinazione sulla soluzione albanese e «pietra tombale» la pronuncia dei giudici, con la leader dem Elly Schlein che avvisa: «La legge era ed è chiara e per questa ostinazione nello spreco di risorse pubbliche si configura il rischio del danno erariale. Il governo continua a perpetuare politiche fallimentari che violano i diritti umani delle persone, come queste 44 persone innocenti sbalzate da una parte all’altra del Mediterraneo per la loro propaganda».

«Invasione di campo»

Ma da FdI il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami va giù durissimo denunciando «un atteggiamento di resistenza da parte di un pezzo della magistratura italiana nei confronti delle misure adottate per garantire la sicurezza e contrastare l’immigrazione irregolare. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una presa di posizione che sembra andare oltre l’ambito giuridico, assumendo una connotazione politica e ostacolando l’azione del governo Meloni. Il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia non si lascerà intimidire e proseguirà il percorso intrapreso che è ben chiaro agli italiani e non può essere fermato da chi cerca di bloccare, con pretesti giudiziari, interventi necessari per il bene della nazione». Più sintetico ma altrettanto tranchant il vicesegretario leghista Andrea Crippa: «Dai giudici ennesima invasione di campo, decisione che danneggia l’Italia e che fa felici le sinistre e i clandestini».

«Avanti a testa alta»

La decisione dei magistrati è arrivata in serata, a suggello di una giornata già rovente per il muro contro muro fra maggioranza e toghe per via del caso Almasri, che vede Giorgia Meloni indagata per favoreggiamento e peculato (su denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti) dopo che il ricercato libico non è stato consegnato alla Corte penale internazionale ma liberato e rimpatriato su un aereo dei servizi segreti. E proprio la premier ieri ha lanciato un messaggio netto a opposizioni, alleati, elettori e anche a quel «pezzetto» di magistratura che secondo lei «vuole governare». Meloni avvisa sui social: «Nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il governo, il sostegno degli italiani rimane solido», e rilancia un sondaggio di Supermedia Youtrend in cui FdI è al 30,1%, vale a dire +0,5 rispetto al 16 gennaio. In mezzo ci sono stati il viaggio a Washington per l’insediamento di Donald Trump, quello in Arabia Saudita con gli accordi da circa 10 miliardi di euro, ma soprattutto il caso Almasri. Che ha fatto salire di livello lo scontro con le toghe. In parallelo, ed è il dato su cui punta ora la premier, crescono i consensi, ai livelli di inizio 2023. La sua lettura è univoca: «Il lavoro che stiamo facendo per difendere l’interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra nazione è quello giusto». Quindi «avanti, come sempre, a testa alta».

Il voto anticipato

Qualcuno collega il riferimento al consenso agli sfoghi dei giorni scorsi quando, sull’onda dell’ira per la mossa del Procuratore di Roma Francesco Lo Voi, ai suoi diceva che l’ipotesi di un ritorno al voto potrebbe diventare un’opzione davanti a fattori di logoramento esterno. Ma fra i meloniani nel pomeriggio si sottolineava più che altro l’intenzione di non indietreggiare, dopo questo messaggio, dai toni perentori ma più soft di quelli del video con cui martedì ha annunciato di essere sotto indagine, dopo essersi recata al Colle. Poi è arrivata la decisione dei giudici della Corte d’Appello.

