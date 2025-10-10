Meloni alla firma in Egitto Mattarella: sia vera intesa 

Roma. Il governo italiano brinda ai passi decisivi del piano per Gaza ed è al lavoro per avere un ruolo nel processo di pace. «In Egitto c’è la grande cerimonia per la firma dell’accordo e credo che sarà invitata anche il nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Così mi ha detto il ministro degli Esteri egiziano», ha annunciato il vicepremier Antonio Tajani. Il cessate il fuoco è scattato da poche ore e i contorni di una pace duratura in Medioriente non sono ancora definiti. Il governo italiano ha comunque già dato la disponibilità a inviare militari per l'operazione di peacekeeping a Gaza, nel caso in cui il piano di Trump proceda. Una eventualità a cui non chiude il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte: «È assolutamente prematuro» parlare di contingente militare italiano a Gaza - dice - «ma per quanto mi riguarda, posso dire che se si realizzeranno le condizioni per una forza multinazionale di pace non escludo assolutamente questa possibilità».

Le reazioni

Intanto, il centrodestra riconosce al presidente americano la gran parte del merito dell'avvio dei negoziati e del loro esito. «Trump ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato - ha spiegato Tajani - che è quello del cessate il fuoco, quindi la fine della sofferenza del popolo palestinese e la fine della sofferenza degli ostaggi israeliani. È un fatto storico. Quindi i titoli per avere il Nobel, la prossima volta, lui li ha». «La ratifica dell'accordo è un grandissimo passo avanti - ha commentato il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi - Ora è fondamentale sostenere questo processo e che l'Unione Europea, insieme a Usa e paesi arabi lavorino per creare le condizioni di una vera pace». Pace che, sostiene Matteo Salvini, «si deve anche a quello che alcuni giudicano un criminale, che è Bibi Netanyahu, che ha tenuto duro in un momento difficile».

Il Quirinale

«Le sofferenze» subite dai palestinesi «resteranno iscritte nel Dna delle nuove generazioni, minando ogni possibilità di un futuro di pace senza una prospettiva politica davvero storica e quindi coinvolgente per i palestinesi». Il presidente della Repubblica ha accolto la notizia dell'accordo su Gaza con un enorme sospiro di sollievo - «il cessate il fuoco allevierà le sofferenze dei palestinesi» - ma ora già guarda avanti, oltre le ali di un legittimo entusiasmo: «bisogna raggiungere sollecitamente le tappe successive, verso una vera pace», avverte Sergio Mattarella con un crudo invito a non dimenticare i gravissimi problemi che restano sul campo e che nell'accordo sono mancanti o solo abbozzati.

La visita

Il capo dello Stato prende la parola in Estonia, al vertice informale Arraiolos, all’interno del quale tradizionalmente i toni sono franchi e non c’è l’esigenza di nascondersi dietro prudenze diplomatiche. Il presidente dice quanto in queste ore pochi hanno detto, anche in Italia: c’è bisogno di «una prospettiva che assorba e rimuova gli alti rischi di nuove esplosioni di violenza, frutto della mole di risentimenti e di rancore accumulatisi in questo tragico periodo. La pace va acquisita nell'animo dei popoli, altrimenti non è pace». Nell'analisi del presidente c'è spazio anche per una amara riflessione sull'inerzia dell'Europa: «Dobbiamo ammettere che le nostre divisioni interne - unite alla lentezza dei processi decisionali - ci hanno impedito finora di svolgere un ruolo visibile e incisivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA