Meloni-al Sisi, intesa su energia e migranti Caso Regeni rinviato 

La giornata è di quelle «storiche», perché si firma un nuovo accordo con l'Egitto come quello con la Tunisia, che per l'Italia vuol dire prima di tutto porre un argine agli sbarchi di migranti illegali. Ma è anche la vigilia del primo vero round del processo per l'uccisione di Giulio Regeni. Una questione delicatissima su cui la premier alla fine, incalzata dai cronisti, garantisce che la posizione dell'Italia non cambia. Per il ricercatore friulano bisogna continuare a cercare «verità e giustizia», ma per il Governo nazionale questo non può certo impedire di stringere rapporti sempre più «strategici», soprattutto da quando è scoppiato il conflitto in Medio Oriente. Nel resoconto a margine del summit con la delegazione Ue, infatti, non c’è traccia di una presa di posizione sul caso Regeni. Intanto mentre la premier rientrava a Roma, il suo profilo Instagram è stato hackerato.

Ieri in Egitto il cuore della missione erano da un lato i 7,4 miliardi di aiuti che l'Europa garantirà al Cairo di qui al 2027 - di cui 200 milioni a fondo perduto per la gestione dei migranti - e dall'altro una decina di memorandum tra Meloni e al-Sisi nel solco di quel Piano Mattei che la premier sponsorizza in ogni occasione e che sta iniziando a prendere forma con i primi progetti con i Paesi africani. Meloni ha firmato anche un memorandum sulla sanità, per dare assistenza ai civili che lasciano la Striscia e arrivano in Egitto, nell’attesa che al-Sisi, considerato da tutti i delegati Ue una figura chiave in Medio Oriente, promuova il cessate il fuoco tra Palestina e Israele. Il Cairo è definito un «partner affidabile» dall’Ue, un «pilastro della sicurezza del Mediterraneo», si legge nella dichiarazione congiunta in cui si sottolinea che si continuerà a lavorare sugli «impegni per promuovere ulteriormente la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani». Proprio quelli che - contestano Bruxelles e le opposizioni in Italia, a partire dai Dem, non vengono rispettati al-Sisi. «Ho letto le critiche di Schlein», ma «non mi sono candidata a fare la segretaria del Pd», ha risposto Meloni. Per ora gli accordi con Il Cairo servono a garantire forniture energetiche alternative a quelle russe e un freno agli sbarchi.

Sul profilo Instagram hackerato sono stati pubblicati una storia e un post con la scritta “Grazie Elon free Btc” e l'immagine di un profilo fake di Elon Musk. L’intrusione è stata risolta in pochi minuti, ma aveva già fatto il giro del web.

