Meloni al premier israeliano: «Attacchi inaccettabili» 

L’Italia, che all’Unifil fornisce il più alto numero di militari, alza la voce: Giorgia Meloni, in una telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha parlato di «attacchi inaccettabili». Quella fra i due capi di governo è stata una telefonata gelida, e la tensione trapela anche dalla asettica nota di Palazzo Chigi che informa: «Meloni ha ribadito l’inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la Missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale» e «ha sottolineato l’assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita». La premier «ha rinnovato l’impegno dell’Italia in questo senso, dicendosi convinta che attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno a casa di tutti gli sfollati». Infine Meloni «ha sottolineato l’urgenza di lavorare a una de-escalation su base regionale, rinnovando la piena disponibilità dell’Italia, anche in qualità di Presidenza di turno del G7, a lavorare in questa direzione».

Noi siamo inorriditi nell'udire queste notizie

Usa proccupati

Sulla stessa linea il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che parla di «ennesimo incidente inaccettabile», mentre il capo di Stato Maggiore Luciano Portolano ha chiesto al suo omologo israeliano Herzi Halevi di «evitare ulteriori azioni ostili». Il pressing dell’Italia su Israele è condivisa dai partner dell’Ue, mentre per gli Usa il capo del Pentagono Lloyd Austin ha espresso all’omologo Yoav Gallant «profonda preoccupazione» e ha chiesto di «passare a una soluzione diplomatica in Libano appena possibile». Quanto all’Onu, rispetto alla richieste di Netanyahu, Antonio Guterres ha più volte ribadito che la missione di pace non si muove.

Pd e M5S: basta armi

Per tornare in Italia, l’attacco a Unifil unisce Pd e M5S, che chiedono a Palazzo Chigi di andare al di là delle semplici condanne: «Il governo sostenga la posizione già espressa da altri leader europei per fermare ogni esportazione di armi a Israele - l’appello di Schlein - Chiediamo al governo italiano di riconoscere subito lo Stato di Palestina come già hanno fatto altri paesi europei come Spagna, Norvegia e Irlanda, per iniziare a costruire la soluzione dei due popoli, due Stati». E Giuseppe Conte: «Quando si apriranno gli occhi e si deciderà di fermare i crimini di guerra del Governo Netanyahu? Non sono bastati 12 mesi di sistematico sterminio della popolazione palestinese e di certosina distruzione di Gaza?».

RIPRODUZIONE RISERVATA