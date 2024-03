Meloni: aiuti a Kiev ma niente truppe 

Roma. Lo stop alla proposta di Emmanuel Macron (proprio ieri gli 007 russi hanno parlato di 2000 soldati francesi, ma Parigi ha smentito). E il tentativo di non esacerbare i rapporti nella maggioranza, sottolineando che quello che conta sono i voti in Parlamento che mostrano come il governo sia «unito, compatto e determinato». Giorgia Meloni si presenta con profilo istituzionale in Senato per le comunicazioni in vista dell’ultimo Consiglio europeo ordinario (ce n’è solo uno ulteriore, straordinario, ad aprile), prima della corsa alle elezioni di giugno. Ogni parola è pesata perché il voto in Russia ha messo in evidenza distinzioni e innescare incendi in casa.

La Lega

Matteo Salvini non c’è, ufficialmente impegnato al Mit come fanno sapere i suoi. Prendere le distanze dall’uscita del leader della Lega sarebbe come certificare che in maggioranza un problema c’è, e pure grosso, si ragiona in Transatlantico a Palazzo Madama. Invece bisogna mostrare unità. E coesione. Quindi la premier, ribadendo il sostegno a Kiev nella ricerca di una «pace giusta», osserva che Mosca ha «sistematicamente violato gli accordi sottoscritti e il diritto internazionale» da anni e difende la scelta di sottoscrivere un patto «pluriennale di sicurezza» con l’Ucraina. E poi sottolinea che il «sacrificio di Navalny in nome della libertà non sarà dimenticato e che il il governo “condanna” le elezioni “farsa” ma “in territorio ucraino”, occupato da Mosca (parole “ambigue” che «non chiariscono la sua posizione su Salvini», la incalza il Pd). E boccia l’idea francese di un intervento diretto in Ucraina perché rischierebbe di innescare «una escalation pericolosa, da evitare a ogni costo». Parole che confermano «la linea responsabile e di buon senso del governo italiano», fa sapere subito dopo la Lega, sottolineando la «piena sintonia» tra il vicepremier e Meloni.

Sostegno

Ma a Palazzo Madama è stata notata, e non solo dalle opposizioni, l’assenza di Salvini, che in mattinata è stato anche a Palazzo Chigi ma per presiedere la cabina di regia sull’emergenza siccità. «Salvini non c’era, immagino avrà avuto qualche impegno», commenta il presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo interpellato al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio. Un giro di parole che lascia trapelare la tensione, se non il gelo, che persiste tra FdI e Lega su questo argomento. Nel suo intervento, meno di mezz’ora, la premier chiede il sostegno su Kiev e sul Medio Oriente all’Aula tutta, in cui si registrano scintille sulle parole di Roberto Menia sugli atteggiamenti “femminei” del presidente francese che poi fa richieste “muscolari”. E c’è pure l’incidente del gesto di una pistola rivolta a lei da parte di uno studente di un liceo romano che assisteva in tribuna. Alla fine arriva il via libera alla risoluzione di maggioranza mentre si votano per parti separate le altre 5.

