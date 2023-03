Meloni ai reduci di Cutro: «Cercheremo i dispersi» 

Ai superstiti del naufragio di Cutro e ai familiari delle vittime Giorgia Meloni garantisce che la ricerca delle salme proseguirà, assicura l’impegno diplomatico dell’Italia in Europa per dare seguito alle richieste di accoglienza e di ricongiungimento in altri Paesi europei. E infine punta il dito contro gli scafisti e chiede agli ospiti (riferisce Palazzo Chigi) «quanto fossero consapevoli dei rischi legati alle traversate del Mediterraneo» e ribadisce «la linea del Governo nella lotta contro i trafficanti di esseri umani, al fine di evitare altre tragedie come quelle avvenute di recente». È l’obiettivo dell’accordo con l’Egitto per il contrasto all’immigrazione clandestina stretto dal ministero dell’Interno Matteo Piantedosi con il suo omologo egiziano Mahmoud Tawfik.

Fonti governative definiscono «molto positivo» l’incontro della premier gli ospiti arrivati dalla Calabria. Diversa la lettura delle opposizioni. «Con imperdonabile ritardo incontrano parenti e superstiti e li colpevolizzano. Disumanità totale», attaccano dal Pd, con la segretaria Elly Schlein che sottolinea come la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel paesino calabrese, subito dopo la tragedia, abbia «colmato il vuoto e l’assenza grave del governo davanti ai morti della strage». «È inconcepibile» che la premier «abbia riproposto il teorema Piantedosi sulla inconsapevolezza di chi si è messo nella mani dei trafficanti continuando a dimenticare che quelle persone scappavano da regimi feroci come i tagliagola afgani», rilancia Angelo Bonelli (Avs).

La delegazione (bimbi e molti giovani fra i circa trenta invitati) è arrivata da Crotone su un C-130 dell’Aeronautica militare, poi un pullman della polizia con i vetri oscurati l’ha accompagnata a Palazzo Chigi dribblando telecamere e fotografi. I comunicato di Palazzo Chigi spiega che gli ospiti «si sono rivolti facendo appello al suo cuore di madre» a Meloni e l’hanno ringraziata «sentitamente per l’incontro, per l’operato in loro aiuto, per quanto fatto dall’Italia in Afghanistan e per quanto ancora si potrà fare in futuro». «Grazie per la vostra presenza e per la chiarezza con la quale avete esposto i vostri drammi e le vostre richieste», li ha salutati Meloni, garantendo che non si fermeranno le ricerche delle salme.

