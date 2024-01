Meloni agli Elkann: «Non accetto lezioni di italianità» 

Il piano di privatizzazioni da 20 miliardi di euro in 3 anni «si può fare con serietà», ne è sicura, «senza regali miliardari a imprenditori amici, come in passato». E leggere che «l'Italia è in vendita», ha fatto «sorridere» Giorgia Meloni. Anche perché, spiega, l'accusa arriva «dal giornale di proprietà di quelli che hanno preso la Fiat e l'hanno ceduta ai francesi, hanno trasferito all'estero sede fiscale e legale, hanno messo in vendita sui siti dell'immobiliare i siti delle nostre storiche aziende italiane...». Un riferimento tutt'altro che velato agli Elkann, eredi della famiglia Agnelli, sulla prima pagina di qualche giorno di Repubblica, ai quali la premier risponde con toni niente affatto felpati: «Non so se quel titolo fosse un'autobiografia, ma le lezioni di tutela dell'italianità da questi pulpiti anche no». È l'apice dei quaranta minuti di intervista a Quarta repubblica, in cui la presidente del Consiglio parla tanto di politica estera, definendo «prevalentemente di difesa» la missione navale Ue nel Mar Rosso contro «l'inaccettabile minaccia degli Houthi», e usa buona parte delle domande di Nicola Porro per contrattaccare sul fronte interno. Perché «adesso le do io le carte, cioè gli italiani». Nel mirino c'è il Pd, secondo cui rientra in una «occupazione della cultura» la nomina di Luca De Fusco come direttore generale del Teatro di Roma. «Ha un curriculum di ferro sul piano culturale e della competenza, e qual è lo scandalo? Che non ha la tessera del Pd», la tesi di Meloni che avvisa i naviganti. «È finito - e lo dice scandendo le sillabe - il mondo nel quale per le nomine pubbliche la tessera del Pd fa punteggio». Chiuso anche, avverte, «il tempo dell'amichettismo», ossia il mondo di «circoli dove ti vai a iscrivere, dove cerchi di diventare parte di questi amichettisti» per fare carriera. Una dinamica rimproverata ai Dem anche per Marcello Degni, il consigliere della Corte dei conti scelto dall'allora premier Paolo Gentiloni, nella bufera per il tweet in cui criticava l'opposizione per non aver fatto ostruzionismo sulla manovra. «Schlein non ha detto una parola. Lei - nota Meloni - dice sempre che prima non c'era. A me chiedono conto di ciò che faceva Mussolini, a loro non puoi chieder conto di ciò che il Pd faceva un anno fa, siamo seri...». Al Pd la premier addebita anche il polverone seguito alle sue parole su Chiara Ferragni ad Atreju. «Manco avessi attaccato Che Guevara», ironizza annunciando per giovedì in Cdm una norma sulla trasparenza delle iniziative commerciali di beneficenza: «Sulla confezione va specificato a chi vanno le risorse, per cosa vanno e quanta parte viene effettivamente destinata a scopo benefico». È ormai iniziata la lunga campagna elettorale verso le Europee, anche se Meloni deciderà «solo all'ultimo» se candidarsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA