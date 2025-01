Meloni ad Abu Dhabi, patto a tre sull’energia E Rama fa uno show 

Dopo i migranti, le rinnovabili. Giorgia Meloni sigla un altro patto strategico col premier albanese Edi Rama, e questa volta è un'intesa a tre, con gli Emirati Arabi Uniti. L'obiettivo è la produzione di energia verde in Albania, fino a 3 gigawatt, e il trasporto di 1 gigawatt in Italia con un cavo sottomarino attraverso l'Adriatico. Un investimento da un miliardo, con un orizzonte di tre anni, annunciato ad Abu Dhabi in occasione della Sustainability Week, dove la premier ha rimarcato la necessità di puntare sulle «interconnessioni», come «chiave di una nuova diplomazia energetica» e di un «approccio pragmatico» alla transizione.

Per questo, ha sottolineato, non vanno considerati solo rinnovabili, gas, biocarburanti e cattura di biossido di carbonio, ma anche la fusione nucleare: «Può trasformare l'energia da arma geopolitica in una risorsa ampiamente accessibile» e «cambiare effettivamente la storia».

La missione, di poco più di 24 ore, consente così a Palazzo Chigi di fare un nuovo passo avanti nei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, dopo il lavoro di ricucitura di Meloni con il presidente Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, seguito ad anni di tensioni con l'Italia. Un asse sviluppato anche ma non solo sull'energia, con Eni ed Enel. Non a caso la premier, a margine del summit e durante il pranzo ufficiale, ha presentato allo sceicco Flavio Cattaneo, ad di Enel, che a dicembre ha perfezionato una partnership industriale con Masdar, società di Abu Dhabi specializzata nell'energia green, e non esclude nuove collaborazioni future.

È invece storicamente solido il rapporto fra Roma e Tirana, e si è dimostrato altrettanto quello fra Meloni e Rama, seppur una conservatrice e l'altro socialista, come dimostrato anche dal protocollo per la gestione dei migranti. Nel giorno del suo quarantottesimo compleanno la premier è accolta all'Adnec Centre proprio dal primo ministro albanese, che si inginocchia e le regala un foulard, provando anche a intonare un “Tanti auguri” davanti a una Meloni un po’ imbarazzata. Ai cronisti presenti, che ironizzavano sulla loro amicizia citando l’altro rapporto privilegiato della premier, quello con Elon Musk, Rama ha risposto in maniera altrettanto scherzosa: «Lui non è un mio rivale, gli altri vanno e vengono, io resto». Ritornando serio, il leader albanese si è detto convinto che i centri per i migranti realizzati nel suo Paese alla fine funzioneranno, e intanto hanno un «effetto deterrenza». Il patto sulle rinnovabili, invece, «sarà di grande aiuto», non solo alla strategia di diversificazione delle fonti del suo Paese ma a anche a livello europeo.

