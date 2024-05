Meloni accoglie Chico Forti in Italia 

Roma. L’aereo con a bordo Chico Forti atterra in tarda mattinata nell’aeroporto militare di Pratica di Mare. E ad accogliere il 65enne trentino, condannato all’ergastolo in Florida con l’accusa di omicidio e rientrato in Italia dopo ben 24 anni, arriva la premier Giorgia Meloni in persona. Dietro il trasferimento, che registra un ulteriore sprint nelle ultime 24 ore, c’è la mano della diplomazia italiana ma anche la collaborazione del governo a stelle e strisce e dello Stato della Florida. A loro Meloni dice grazie per il ritorno del connazionale, dopo aver sottolineato innanzitutto il «lavoro del governo italiano» che ha consentito l’impresa. Un successo diplomatico che, a meno di un mese dalle europee, l’esecutivo e la maggioranza di centrodestra rivendicano a gran voce sottolineando che in operazioni complesse come queste la «riservatezza» paga. «Si ottengono questi risultati quando si lavora in silenzio, senza fare polemiche», afferma anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva usato parole simili per commentare i domiciliari concessi nei giorni scorsi dall’Ungheria ad Ilaria Salis.

Il Governo

L’intera operazione è stata possibile «grazie all’autorevolezza e alla riservatezza del governo italiano», fanno sapere da Palazzo Chigi rimarcando che «negli ultimi anni si erano intensificati i negoziati fra l’Italia e gli Usa senza tuttavia arrivare al risultato raggiunto oggi». Il pensiero va al 2020, quando l’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio annunciò che l’istanza di Forti era stata accolta con riserva dal governatore della Florida, ma poi l’intera procedura fu interrotta. Il governo Meloni ricorda le tappe che hanno portato al trasferimento di Chico Forti: il consenso è arrivato lo scorso marzo in occasione della missione negli Usa della presidente del Consiglio, da qui è partito l’iter che si è concluso in tempi record il 15 maggio quando si è svolta l’udienza nella quale l’uomo ha firmato l’accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia.

I colloqui

«Abbiamo dovuto rinviare l’annuncio del trasferimento in Italia e muoverci in modalità silenziosa», racconta Andrea Di Giuseppe, unico parlamentare di Fratelli d’Italia eletto all’estero, che ha seguito il caso Forti dal febbraio 2023. «C’era il concreto rischio di irrigidire e indispettire all’ultimo secondo le autorità statunitensi» e dunque di «bloccare il transfer, distruggendo il sogno di tornare a casa del nostro connazionale». Essenziali, come evidenzia il ministro, Carlo Nordio, sono stati anche i colloqui avvenuti a latere del G7 Giustizia la settimana scorsa a Venezia. Chico Forti, che si è sempre dichiarato innocente, ieri ha ringraziato la premier che lo ha accolto. Dopo l'arrivo in Italia è stato portato nella casa circondariale di Rebibbia di Roma, ma è destinato al carcere di Verona, dove potrebbe essere trasferito già lunedì.

