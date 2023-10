Meloni accelera sul premierato ma sarà una corsa a ostacoli 

Giorgia Meloni si prepara a varare il premierato. Il testo della riforma per «dare stabilità ai governi e far decidere ai cittadini chi debba governare» è in via di definizione, anche se non manca qualche ultimo nodo, più politico che tecnico, da sciogliere. In un clima agitato dal caso Sgarbi e dal pressing di Lega e Fi sulla manovra, la premier e i leader di maggioranza dovrebbero confrontarsi sul premierato e le altre riforme in gestazione (da valutare i tempi dell’Autonomia differenziata cara alla Lega) in un vertice fissato per lunedì alle 16 a Palazzo Chigi. Fra gli ultimi nodi c’è il meccanismo della sfiducia costruttiva, da tempo al centro delle perplessità del Quirinale. Una volta varata dal Consiglio dei ministri, la maggioranza tenterà di completare prima delle Europee almeno la prima approvazione del disegno di legge costituzionale nelle due Camere. Andare spediti, però, non si annuncia semplice: anche nel centrodestra c’è chi inizia a temere un ingorgo di provvedimenti. In questi giorni, tra l’altro, non mancano scintille con le opposizioni nell’esame dei decreti legge. Le ultime sul dl Sud, nella seduta notturna della commissione Bilancio di Montecitorio: i relatori hanno presentato un emendamento per includere (oltre a hotspot e Cpr) gli impianti energetici fra le opere destinate alle difesa nazionale, ritirato davanti alle proteste delle opposizioni che temevano il rischio di rigassificatori e centrali nucleari realizzati con il segreto militare. Poche ore prima, al Senato, era toccata la stessa sorte a un emendamento di FdI al decreto Caivano, che inaspriva la legge sugli stupefacenti prevedendo che l’attenuante della lieve entità non si applicasse mai in caso di passaggio di denaro, indipendentemente dalla quantità. Alla fine il governo ha presentato una modifica che mantiene l’attenuante ma aumenta la pena minima da 6 mesi a 18 per i fatti di lieve entità.

