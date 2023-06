Meloni a Tunisi media sugli aiuti ma Saied dice no ai diktat del Fmi 

Dialogo ancora difficile fra Tunisia e Fondo monetario internazionale, ma dopo lo stallo degli ultimi mesi, a Palazzo Chigi si dicono convinti che uno spiraglio si possa aprire. È l'effetto sperato della missione lampo di Giorgia Meloni a Tunisi e del colloquio di quasi due ore con il presidente Kais Saied, che però ha usato toni decisamente poco concilianti nei confronti del Fondo Monetario. La premier cerca di evitare che il Paese cada in default, circostanza che potrebbe significare per l'Italia un considerevole aumento del flusso migratorio sulla rotta del mare. In particolare, si lavora per sbloccare la trattativa con il Fmi per la concessione di una parte del finanziamento da 1,9 miliardi di euro che potrebbero aiutare il Paese nordafricano nella stabilizzazione. Saied ha tuttavia ribadito «il suo rifiuto di ogni diktat». La Tunisia chiede di avere prima i finanziamenti, per poi varare le riforme.

L'Italia gioca da mediatore, come nei Balcani. Ha già fatto partire la procedura per i suoi 110 milioni di aiuti, e punta a un compromesso: sbloccare almeno parte dei sostegni di Fmi e Ue, a fronte di aperture da Tunisi. La premier ha ribadito che con la Tunisia serve un «approccio pragmatico». E che sta lavorando per convincere Bruxelles ad accelerare il pacchetto di aiuti. Per farlo, ha detto, è pronta a tornare in Tunisia con Ursula von der Leyen.

