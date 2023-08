Meloni a Caivano, minacce di morte via social 

Minacce via social alla premier Giorgia Meloni alla vigilia della sua visita al Parco Verde di Caivano. L'argomento è la stretta al reddito di cittadinanza, un tema che lunedì ha portato in piazza a Napoli centinaia di persone, con momenti di tensione. «Io ti consiglierei stai a casa, stanno com e pazz...», scrive su Fb una donna di Caserta, ricordando che 160mila famiglie «sono senza spesa. Sei sicura che tornerai a casa?». E i commenti che si accavallano sono tutti contro la premier, anche con auguri di morte. Su Twitter, poi, c'è chi la accusa di fare «l'ennesima passerella» e consiglia di accoglierla «con pomodori marci». Le minacce hanno prodotto un coro di solidarietà bipartisan e la ferma risposta di Meloni. «Le intimidazioni - ha detto - non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli. Nella lotta alla criminalità organizzata questo governo non farà passi indietro».

La visita alla scuola

Ma intanto le misure di sicurezza, che erano già alte, sono state ulteriormente innalzate. Il dispositivo è stato messo a punto nel corso di un Comitato che si è svolto in prefettura, presenti i vertici di tutte le forze dell'ordine: imponente il dispositivo messo in campo, che vigilerà su tutti i momenti della visita. Di sicuro, Meloni (accompagnata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi) incontrerà gli studenti dell'Istituto superiore “Francesco Morano”, nel Parco Verde. Non si sa, invece, se ci sarà anche una sosta nella parrocchia del prete anti-clan don Maurizio Patriciello, simbolo della riscossa di Caivano.

Partito da ricompattare

Tante le manifestazioni di solidarietà alla premier, tra queste anche il messaggio della segretaria del Pd Elly Schlein che ieri sera a Ravenna ha inaugurato la festa nazionale dell’Unità. Una delle tradizioni più antiche e radicate della sinistra italiana per lanciare le nuove parole d'ordine del Pd del futuro, con l'obiettivo di ricompattare il partito in vista di un autunno di battaglie, ma anche per lanciare i temi che possano creare un fronte comune con le altre opposizioni, come le richieste al governo dei ristori per chi ha subito i danni dell'alluvione e la mobilitazione, che vede la Regione Emilia-Romagna in prima linea, per scongiurare i tagli alla sanità pubblica.

Elly Schlein prosegue il suo tour delle feste di partito, che nei giorni scorsi ha toccato la sua Bologna, poi proseguirà verso Milano. Fino all'intervento conclusivo di domenica 10 settembre, sempre a Ravenna. Qui sfileranno sul palco i principali dirigenti del partito. Inviti sono partiti, e sono stati accettati, anche verso le altre forze dell'opposizione. Il leader del M5S Giuseppe Conte, ad esempio, si confronterà con Stefano Bonaccini, presidente del Pd, mentre nessuno degli esponenti del governo e della maggioranza è stato invitato.

