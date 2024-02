Meloni a Cagliari per lo sprint finale 

L’ultima istantanea del centrodestra unito risale a settembre di due anni fa (Roma, piazza del Popolo), qualche giorno prima delle elezioni politiche. Oggi ci sarà l’occasione per rinnovare l’album di famiglia della coalizione, che nel frattempo ha dovuto affrontare diverse prove. Dagli impegni di governo – e le conseguenti tensioni - alla morte di Silvio Berlusconi. Sul palco della Fiera di Cagliari saliranno tutti i leader di partito. Giorgia Meloni (FdI), attesa per la prima volta in Sardegna da presidente del Consiglio, Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (FI) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). Appuntamento dalle 16 in poi.

La giornata

L’agenda della premier prevede in mattinata il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi (all’ordine del giorno l’informativa della ministra Marina Calderone sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), poi nel primo pomeriggio la partenza con un volo di linea diretto a Cagliari. All’arrivo ci sarà poco tempo a disposizione prima del comizio – previsto al coperto, nel padiglione E – e non ci saranno incontri istituzionali. Non è previsto dunque un colloquio con il governatore uscente Christian Solinas, che comunque nei giorni corsi non ha incontrato i ministri del Governo arrivati in Sardegna per la campagna elettorale. Meloni dovrebbe ripartire per Roma subito dopo la fine del meeting.

Gli scenari

Il voto di domenica avrà ripercussioni oltre il Tirreno, sugli equilibri di maggioranza e opposizione. I big dei partiti lo sanno. E si preparano. Ieri il centrodestra ha fatto il punto in vista delle amministrative. Alla Camera si è tenuta una riunione tra i responsabili enti locali dei partiti della coalizione. Tra le questioni aperte c’è quella della Basilicata dove al momento il nome è quello del governatore uscente Vito Bardi. Si è parlato di nuovo della Sardegna: la corsa di Truzzu alle Regionali ha aperto anche la questione Cagliari.

Le candidature

La Lega ha già rivendicato per sé il nome del candidato sindaco. Ma sul piatto a livello nazionale c’è pure il Comune di Lecce dove Forza Italia punterebbe sull’ex ministra Adriana Poli Bortone. Le decisioni finali arriveranno sicuramente dopo il voto nell’Isola e il congresso degli azzurri, convocato per questo weekend. Sullo sfondo c’è anche la questione del terzo mandato per i governatori. Un argomento molto caro alla Lega, perché aprirebbe la strada a una nuova candidatura per Luca Zaia in Veneto e – in prospettiva – per Massimiliano Fedriga in Friuli. Secondo i rumors di Palazzo Madama, i senatori leghisti starebbero insistendo per portare al voto un emendamento che consente un terzo mandato ai presidenti di Regione già dalla prossima settimana. Ma Salvini d’altronde ha ribadito pubblicamente che «non è su questo che il centrodestra litigherà o si dividerà», pur ribadendo che «se uno è bravo» dovrebbe poter essere rieletto «anche 4 volte». Si vedrà.

L’agenda

E oggi un altro esponente del Governo sarà in Sardegna: nel nord è atteso il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Appuntamento alle 10.30 nell’istituto comprensivo 3 ad Alghero, in via Biasi. Più tardi, alle 11.45, il ministro si sposterà a Sassari per un incontro nell’istituto tecnico agrario Pellegrini.

RIPRODUZIONE RISERVATA