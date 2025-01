Meloni 3° a padova lai prima a iglesias 

Nella 4ª edizione della Padova Pole Vault Convention (+High Jump) brilla Eugenio Meloni. Al Palaindoor il cagliaritano, al decimo anno di carriera nei Carabinieri, salta 2,17 (a 3 cm dal proprio record indoor) e conquista un buon 3° posto nell’alto. Massimiliano Luiu (Fiamme Oro) si ferma a 2,00 ed è 5° al debutto tra i Seniores. Passaggio di categoria anche per la Promessa Andrea Demontis (Cus Cagliari) 10° nell’asta con 4,66. Per entrambi misure al di sotto delle loro possibilità e grandi margini per migliorare.

A Iglesias

Intanto è cominciata la stagione indoor nell’Isola, nel pistino al coperto di Ceramica, a Iglesias. Sui 60 metri, Daniela Lai ha rispettato il pronostico. La cagliaritana, classe “79, ha prima corso la batteria in 8”00 poi la finale in 8”05. Al maschile è stato Fabio Giardino (Nissolino) ad aggiudicarsi con 7”16 il miglior tempo in batteria ma non si è ripetuto in finale e con 7”14 è stato preceduto per due centesimi da Diego Dessalvi (Junior, Academy Olbia). Nel salto lungo, vittoria “per distacco” di Daniele Renolfi (Nissolino) con 7”03, mentre al femminile la Junior Francesca Leccis (Mineraria Carbonia) è atterrata a 4,95.

