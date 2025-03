“Melodie in fiore” concerto d’arpa 

Domenica appuntamento con “Melodie in fiore”, il concerto d’arpa in programma alle 11,15 nel centro polivalente di piazza Si ‘e Boi. Organizzato dall’associazione Arpeggiando, con il patrocino del Comune, il concerto vedrà protagoniste 12 giovani arpiste tra i 6 e i 16 anni, allieve della maestra Tiziana Loi. L’evento alternerà brani in cui le arpiste potranno esibirsi in qualità di soliste, proponendo i classici della letteratura arpistica ad altri in cui sarà proposta musica d’insieme con la formazione Sardinia Suzuki Harp Ensemble.

