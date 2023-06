Melissa Satta: «Quando giocavo in serie C» 

Farsi strada in un mondo a prevalenza maschile come il calcio non è di certo semplice, ma grazie alla sua determinazione e al supporto fondamentale della famiglia, Melissa Satta è stata in grado di trasformare la sua passione per lo sport in una brillante carriera di successo.

È questo il tema affrontato nel quarto episodio di “Così come siamo”, la web serie firmata da Birra Moretti che, attraverso le storie di ispirazione di uno speciale gruppo di amici, composto da Nicolò De Devitiis, Chef Ruben, Tananai, Veronica Ruggeri e Melissa Satta, vuole celebrare l'importanza di essere se stessi.

Il calcio, racconta Melissa Satta, ha sempre fatto parte della sua vita: a 15 anni giocava in serie C, ma all'epoca, ricorda, non era semplice immaginare una carriera da professionista, sottolineando che solo nel 2022 il calcio femminile ha vinto la partita per la parità di genere. Melissa, grazie al supporto dei suoi genitori, che hanno sempre creduto il lei, non ha mai rinunciato ad essere sé stessa e a seguire le proprie ambizioni. Oggi quella grande passione per il calcio, e più in generale per lo sport, le ha permesso di costruire il suo percorso professionale, che la vede alla conduzione dei più importanti programmi televisivi sportivi.

Una storia d'impatto e positiva, che ci ricorda l'importanza di essere noi stessi, così come siamo, e di avere il coraggio di inseguire i nostri sogni.

La web series è on air sul canale YouTube del brand, e nasce dall'idea di riprendere una serata tra amici che si raccontano in un contesto informale.

