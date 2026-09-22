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23 settembre 2026 alle 00:34

Melissa Satta e i segreti della longevità 

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«Cosa significa davvero longevità? E come si costruisce, giorno dopo giorno, un percorso di benessere che duri nel tempo?». A queste e molte altre domande risponde “The Long Game”, il nuovo video podcast di Melissa Satta dedicato alla salute e al benessere a lungo termine con interviste a personaggi celebri, tecnici, medici ed esperti del settore. Un episodio a settimana, già disponibile e su tutte le principali piattaforme di streaming.

«Quando la ricerca della performance sportiva perfetta può essere dannosa per la salute a lungo termine? Esistono differenze reali tra allenamenti per donne e allenamenti per uomini? Che ruolo hanno la costanza e l’equilibrio psico‑fisico nella longevità? Dalla medicina al benessere psico‑fisico, dai falsi miti sugli allenamenti sportivi all’alimentazione, fino alla respirazione, alla cura della pelle e molto altro: puntata dopo puntata Melissa Satta conduce gli ascoltatori in un viaggio in otto episodi alla scoperta di ogni dimensione della longevità, offrendo strumenti concreti per orientarsi tra tutte quelle abitudini quotidiane che possono fare davvero la differenza nel lungo periodo. Un percorso che ricorda come l’impegno per il proprio benessere futuro possa far parte della vita di ognuno, con semplicità.

Tanti gli ospiti: il coach per la longevità e la performance Giacomo Spazzini; la content creator Beatrice Valli; la dermatologa Ines Mordente; la tennista, oggi telecronista sportiva, Laura Golarsa; il culturista Andrea Presti; il campione di nuoto Filippo Magnini.

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