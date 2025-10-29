VaiOnline
Maltempo.
Melissa devasta i Caraibi, 20 vittime ad Haiti 

Port-au-Prince. Le Nazioni Unite parlano di una distruzione “senza precedenti” in Giamaica. Dopo il suo passaggio, l'uragano Melissa - sceso a categoria 3 - ha colpito le isole di Cuba e Hispaniola, lasciando ad Haiti una scia di 20 morti, e puntando verso le Bahamas. Le autorità di L'Avana hanno ordinato l'evacuazione di almeno 735.000 persone nelle province orientali di Santiago de Cuba, Holguín e Guantánamo, dove è stata ordinata la chiusura di scuole, aziende e uffici governativi. “La notte è stata molto complessa”, ha scritto il presidente cubano Miguel Díaz-Canel sui social esortando i cubani “a rimanere in casa”.

Secondo i media di Haiti, le inondazioni provocate dai venti e le piogge che accompagnano la tormenta hanno causato almeno 20 vittime, mentre risulta disperso un numero imprecisato di persone. Una vittima si registra anche dal lato dominicano dell'isola di Hispaniola, segnalano le autorità locali. Il direttore della Protezione Civile, Emmanuel Pierre, parla di «bilancio provvisorio» e afferma che «le ricerche continuano». Le vittime, precisa Pierre, sono state provocate in gran parte dall'inondazione causata dall'esondazione del fiume La Digue nella località di Petit Goave, nel Dipartimento dell'Ovest. E mentre Melissa si dirige verso le Bahamas si registra un indebolimento del vento.

