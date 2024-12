Melis replica a Cicotto: «Mistificazioni» 

«Come sempre si cerca di mistificare la realtà, accusandomi con attacchi falsi e pretestuosi di aver approvato atti illegittimi». Il presidente del consiglio comunale Ignazio Tidu replica alle affermazioni della consigliera Franca Cicotto, che aveva evidenziato violazioni durante l’ultima seduta per l’approvazione delle variazioni di bilancio.

«Mi fa sorridere che da ex presidente Cicotto non conosca la differenza tra organo controllante e controllore», continua Tidu. «Gli organi competenti per il controllo e la verifica della legittimità sono i revisori contabili, che già da tempo avevano espresso parere positivo sulla legittimità degli atti». Poi un commento sulla gestione delle tempistiche degli interventi del sindaco. «Le continue intemperanze e interruzioni al suo discorso hanno fatto sì che dovessi fargli recuperare il tempo perso. Continuerò a far rispettare le leggi e i regolamenti comunali e non mi farò certo intimidire».

