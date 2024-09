Melis: «Nel Cagliari non c’è spazio per la violenza» 

Quanto avvenuto domenica scorsa durante Cagliari-Napoli non ha lasciato indifferente la società, che ha voluto mandare un messaggio netto prima del match di ieri. «Ci sentiamo feriti per ciò che si è visto», il commento del direttore generale Stefano Melis. «È stata una settimana di riflessione, dai vertici a ogni componente del club abbiamo fatto quadrato e ragionato su quanto successo domenica. In ogni sede ribadiremo la nostra attenzione e la contrarietà di fronte a qualsivoglia episodio di violenza, sia esso verbale o di altro tipo». In tal senso, il Cagliari da tempo punta a sviluppare un concetto di tifo diametralmente opposto da quello visto sei giorni fa: «Il nostro impegno si conosce da anni», sottolinea Melis. «Sono tanti i progetti ad ampio respiro, mi piace citare per esempio la Curva Futura e Tifo Positivo, l'unico settore in Italia dedicato ai bambini. Questo è il calcio che vogliamo: nel mondo Cagliari non c'è spazio per la violenza ma solo per valori positivi». (r. sp.)

