Melis, la seconda vita dell’ex calciatore 

La seconda vita di Martino Melis: da calciatore di Serie A ad albergatore a Pula insieme alla moglie. Una vita trascorsa sul rettangolo verde, vestendo le maglie di Hellas e Chievo Verona, ma anche Empoli e Olbia, prima di intraprendere una breve carriera come allenatore nelle giovanili del Cagliari. Adesso, a 50 anni, tornato nella sua Pula, con una nuova avventura, nel campo alberghiero. Martino Melis ha aperto da poco una struttura ricettiva che abbina le caratteristiche di un classico hotel con quelle di un residence.

La sfida

«La nostra struttura ricettiva ha compiuto un anno a luglio – racconta Melis – È un’esperienza completamente nuova per noi. Con mia moglie ci siamo messi in gioco portando una formula che a Pula è unica. La posizione favorevole, ci permetterà di essere un volano turistico per portare più gente all’interno del centro storico. Rimanendo aperti tutto l’anno cerchiamo di accogliere i turisti, ma anche le persone di passaggio».

Una sfida intrapresa, quella di Martino Melis, per dare a Pula un futuro di turismo non solo estivo, favorendo invece un processo di destagionalizzazione: «Senza dubbio Pula vive di turismo – afferma l’albergatore – Cercherei di promuovere ancora di più tutte quelle attività che portano i visitatori a camminare dentro il paese, quindi più musei e strutture che possono attrarre il pubblico. Servirebbero iniziative ed eventi che portino le persone a visitare Pula per più di una singola giornata: invogliare il turista a restare per una notte, o anche di più, in paese, e non solo per qualche ora durante la giornata sulle spiagge, ma con eventi che si sviluppano in più giorni, garantirebbe un maggiore introito economico a tutti gli enti coinvolti, anche per noi albergatori».

Il turismo

Martino Melis si è accorto delle difficoltà che i turisti trovano nel tragitto per raggiungere l’isola: «Siamo in un’isola splendida e abbiamo bisogno di essere incentivati per fare in modo che il turismo diventi un lavoro costante, e non soltanto stagionale. La Regione dovrebbe garantire un flusso maggiore verso la Sardegna, soprattutto per quanto concerne i trasporti. La continuità territoriale e i costi delle tratte aeree e marittime scoraggiano le persone a venire in Sardegna, anche solo per un fine settimana».

Martino Melis non dimentica la sua passione per il pallone e parla del futuro raccontando il suo progetto in ambito calcistico: «Mi piacerebbe tornare a fare qualcosa coi giovani– ambisce l’ex calciatore, ricordando anche il suo passato come allenatore dell’under17 del Cagliari – Vorrei fare un lavoro molto mirato, aiutando loro a crescere con dei percorsi personalizzati portando la mia esperienza nell’ambito calcistico. C’è un progetto che a breve prenderà vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA