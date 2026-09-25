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26 settembre 2026 alle 00:32

Melis: «Il Pd vuole aprire la crisi» 

Scontro aperto con Sinistra Futura. La consigliera: io sono in maggioranza 

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Acque sempre più agitate nella maggioranza. L’assessore alla Pubblica istruzione Domenico Cabula, espresso da Sinistra futura e contestato sui ritardi nei servizi scolastici dal capogruppo e segretario cittadino del Pd, Giovanni Mossa, evita commenti. «Nessuna dichiarazione senza fare i passaggi nel partito», dice solo. Irene Melis, consigliera eletta nel Pd, passata a Sinistra futura e ora capogruppo del Misto, invece, bacchetta Mossa. «Io faccio parte della maggioranza», dice lei. E attacca: «Chi è Mossa per dire che non sono in maggioranza?». Spiega: «Io faccio parte della maggioranza e lo si verifica dalle iniziative che si fanno e dalle votazioni delle delibere. Non mi sono mai discostata dalla linea politica del Campo largo che ha sostenuto il sindaco Emiliano Fenu e il suo programma elettorale».

L’ipotesi

«Dopo le esternazioni di Mossa dico che bisognerebbe iniziare ad occuparsi dei problemi di Nuoro. Se i problemi della città sono Sinistra futura e Irene Melis stiamo andando in una direzione sbagliata». Melis va oltre e ipotizza un obiettivo politico, cioè «il tentativo di aprire una crisi di maggioranza» sulla base della frattura interna a Sinistra futura che si trascina da tempo. L’assessore Cabula ha il suo sostegno, ma non quello di Angelo Coda, consigliere eletto in Sinistra futura da cui ha preso le distanze mentre Melis ne fa parte anche a livello nazionale. «L’obiettivo potrebbe essere di mettere in discussione l’assessore, di delegittimarlo dicendo che Melis non è in maggioranza e che Coda non è in Sinistra futura». La consigliera tratteggia questo scenario possibile alla luce dello scontro in atto che sembra rimettere in discussione gli equilibri interni alla coalizione dove le tensioni abbondano. Il sindaco Fenu, dopo il rinvio del vertice di maggioranza previsto per il 2 ottobre, evita commenti sulla situazione politica.

L’opposizione

Bastianella Buffoni, consigliera di “SiAmo Nuoro” attacca: «Il problema di Nuoro non è stabilire chi debba avere una delega in più o in meno, o chi possa o non possa far parte della maggioranza, ma capire se quelle deleghe stiano producendo risposte. Più che di rimpasto, vorrei parlare di responsabilità». E poi: «Una città non può essere amministrata aspettando che gli assetti siano definiti».

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