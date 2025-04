Melis: fondamentale la presenza dei tifosi 

Il punto in più in classifica vale quanto il sorriso dei mille tifosi rossoblù presenti ieri al “Castellani”. Il via libera del Tar della Toscana è arrivato venerdì dopo il ricorso del Cagliari, sconfessando così il divieto del Prefetto alla vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna. «Che ci siano i nostri tifosi è fondamentale», ha ribadito ieri il direttore generale della società rossoblù, Stefano Melis, felice e soddisfatto.

L’intervento

«Il Cagliari ha fatto di tutto e tutto ciò che poteva per cambiare una decisione secondo noi senza alcun senso», ha voluto rimarcare il dirigente prima del fischio d’inizio. «La sensazione è che spesso Osservatorio e Istituzioni, in questo caso il Prefetto, non abbiano attenzione per quello che è lo spettacolo del calcio italiano e la sua valorizzazione, portando più tifosi possibile sugli spalti e nei settori ospiti», ha tenuto a precisare. Per poi aggiungere: «Siamo felici di avere i nostri tifosi oggi, anche se solo quelli fidelizzati con una tessera “Passione Casteddu” sottoscritta entro il 2 aprile, per noi è importante avere il loro sostegno ed è importante gratificare chi fa tanti sacrifici economici per stare al nostro fianco».

Lo sfogo

Dall’altra parte, fischi assordanti dei tifosi dell’Empoli dopo il pari che tiene la squadra di D’Aversa in zona retrocessione. «Sono dispiaciuto perché la squadra è stata fischiata ed è una cosa anomala per Empoli», lo sfogo del presidente del club toscano, Fabrizio Corsi. «Non c'è un giocatore che abbia demeritato, sono amareggiato perché credo che l'ambiente debba accompagnare questi ragazzi. Sono quindici anni che facciamo A e B e mi piacerebbe che vedessero le squadre di provincia che ci sono qui intorno. Se abbiamo smarrito l'equilibrio», ha aggiunto, «mi piacerebbe trovare qualcuno e di persona vorrei parlarci». (f.g.)

