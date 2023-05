Melis esulta: «E ora subito al lavoro» 

All’indomani della riconferma, parla il sindaco Gianluca Melis: «Sono felice del risultato, sentivo che potevamo vincere, anche se non mi aspettavo questi numeri. Il paese ha voluto premiarci per come abbiamo operato in questi anni». In attesa dell’insediamento, si pensa alla squadra: «Ancora non è certa, mi piacerebbe costruirla insieme al gruppo e avere un assessore e vice-assessore, in modo da avere due figure con cui interloquire - aggiunge - Inoltre mi piacerebbe nominare vicesindaco Alice Aroni: sarebbe un rafforzamento del gruppo». Diversi i progetti in cantiere: «Dobbiamo inaugurare e rendere subito fruibili, sei strutture importanti: la scuola dell’infanzia, l’asilo nido, la ciclopedonale, la casa anziani, le case a edilizia agevolata e il campo sportivo. Inoltre verrà affidato il servizio bus, verso la stazione e la casa di cura di Decimomannu. Senza dimenticare la cultura, che ritengo base della società».

