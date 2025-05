Melis e Fiori tentarono invano di contrastarlo 

Quando Nino Benvenuti incantava sul ring con potenza ed eleganza, la Sardegna non era certo ai confini dell’impero della boxe. A testimoniarlo, il fatto che ben due pugili incrociarono i guantoni con i peso medio triestino, oro a Roma 1960, tra la fine del 1962 e l’estate del 1963. Benvenuti li spedì entrambi a casa dopo poche riprese, ma questo non significa che fossero pugili di poco valore.

La Pantera

Il primo fu Paolo Melis. La “Pantera di Stampace” era a fine carriera quando, la sera di Santo Stefano del ‘62, salì sul ring di Bologna di fronte a settemila persone. Cinque mesi prima aveva sconfitto ai punti l’imbattuto Sandro Mazzinghi che, più avanti avrebbe perso soltanto altri due match, ovviamente contro Nino Benvenuti, con cui nacque una rivalità leggendaria. L’istriano non poteva sottovalutare Melis, due volte campione itaiano dei Welter dieci anni prima. E non lo fece. Aggredì il match nonostante il peso lo penalizzasse (71,700 kg contro i 73,300 del cagliaritano), mettendo subito in chiaro chi comandasse sul ring. Non aveva scelta. Una testa involontaria di Melis gli aveva subito aperto una ferita all’arcata sopracciliare sinistra e il tempo giocava a sfavore. Il suo sinistro implacabile trovò subito il bersaglio. Melis andò due volte al tappeto già nella prima ripresa, altre due nella seconda quando il match fu interrotto. Il coraggioso cagliaritano, 59 successi in carriera, incassò la ventesima sconfitta. Non salì più sul ring.

Titolo italiano

Appena una settimana più tardi, Benvenuti batteva Tommaso Truppi per ko all’undicesimo round e diventava campione italiano dei pesi medi. La prima difesa, a Priverno (Latina) avvenne nell’agosto successivo. Davanti a lui c’era un altro pugile sardo, il portotorrese Francesco Fiori, che aspirava alla corona europea dei Medi. Lui contro Mazzinghi aveva perso nel dicembre del ‘62, ma soltanto ai punti, in 8 durissime riprese. Anche in questo caso la vittoria di Benvenuti fu netta, devastante. Un capolavoro tattico, rifinito al terzo round da un fulminante gancio sinistro. Con il pugile di Porto Torres in ginocchio, dal suo angolo è volata la spugna.

Game over.

