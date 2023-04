Melis e Cangemi campioni italiani 

Due titoli per i sardi al Campionato Italiano Federale 2023 di karate (versione WKaeda) che si é svolto nello scorso weekend a Rimini. Gino Emanuele Melis ha conquistato la medaglia d'oro nel Kumite (combattimento) Sanbon pesi massimi (+ 80 kg) e la medaglia d'argento nel Kumite a squadre in una mista assieme agli emiliani Matteo Romagnoli e Simone Iuliano, perdendo 2-1 in finale con la Lombardia. Per l’avvocato di Quiartucciu che dall’anno scorso è anche presidente del consiglio comunale, si tratta del nono titolo italiano da cintura nera. A questo, il Maestro e cintura nera 5° Dan, allenatore degli atleti azzurri Centro-Sud Italia, somma 16 medaglie internazionali.

Per la Sardegna, sempre nella specialità del combattimento, è arrivato anche il successo di Umberto Cancemi (anch’egli del Karate Funakoshi Quartucciu) tra Cadetti e Juniores.

RIPRODUZIONE RISERVATA