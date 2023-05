Melis confermato,  staccatissimo Mameli  

Alle elezioni amministrative di Villaspeciosa, con circa il 75 per cento delle preferenze, è stato riconfermato il sindaco uscente Gianluca Melis. La lista vincente, “Uniti per Villaspeciosa”, al termine dello spoglio ha ottenuto 1159 voti, mentre la lista “Ripartiamo da Villaspeciosa”, capeggiata da Elio Mameli, si è fermata a 449 voti.

Davanti al seggio di via Scuole, numerosi cittadini hanno atteso il termine dello spoglio, annunciato anche dal lancio di fuochi d’artificio, per congratularsi con il neo eletto e iniziare i festeggiamenti. Una vittoria importante, marcata anche da una grande affluenza alle urne (circa il 76 per cento degli aventi diritto), che il sindaco Melis spiega così: «Un risultato che non mi aspettavo, perché sono numeri importanti, e l’avversario era stato già sindaco per quindici anni e per due è stato vicesindaco nella mia Giunta. Il paese ha premiato il buon operato degli ultimi cinque anni, i sacrifici che abbiamo fatto come amministrazione, le proposte del programma e la lista che abbiamo presentato al paese, fatta di persone capaci. Voglio ringraziare i miei concittadini, che con il voto hanno scelto noi, ma come già dissi in passato, sarò il sindaco di tutti, anche per quel 25 per cento che non mi ha votato».

Tra i consiglieri del gruppo vincente si distinguono Alice Aroni (185 voti), Cristina Foddis (146), Andrea Gallus (125), Ornella Casti (122), Maurizio Vincis (73), Mauro Orru (71), Giorgio Floris (64), Massimo Mameli (61), Emanuele Podda (55), Paolo Follesa (50), Martina Escana (31), Andrea Mattana (21). Per la minoranza Simone Cabula (98), Matteo Sanna (75), Maurizio Stella (34), Jenny Cherchi (27), Francesca Corda (26), Giacomo Melis (22), Laura Pilloni (21), Sandro Arca (20), Romina Corda (16), Nicola Osanna (11), Silvia Mura (2), Gianmarco Polizzotto (1). (a. cu.)

