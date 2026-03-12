Melis cambia casacca ma Coda dice no 

Uno sgambetto tira l’altro e a nove mesi dall’elezione di Emiliano Fenu come sindaco di Nuoro le ruggini emerse al primo tentativo di costruire la squadra del governo esplodono in maniera fragorosa. In quella che pare una resa dei conti non solo all’interno di Sinistra Futura, ma anche in altre forze e che rischia di travolgere la tenuta in città del Campo largo. Al centro lo scontro tra il capogruppo in Consiglio, Angelo Coda, ormai fuori dal partito ma ancora (per il regolamento comunale) in forza alla lista di Sinistra Futura e l’assessore Domenico Cabula, che trascina anche Irene Melis: lei lascia il Pd e chiede di entrare in Sinistra Futura, ma riceve il “niet” di Coda che la spedisce al Misto nonostante l’accordo chiuso con il partito. Il Pd non sta a guardare. Il capogruppo e segretario Giovanni Mossa rivendica la rappresentatività dei gruppi consiliari in Giunta. In vista c’è un rimpasto, anche se il sindaco Fenu prova a spegnere l’incendio in maggioranza: «Solo questioni tra partiti».

Coda sfiducia Cabula

A far esplodere il caso è la presa di posizione di Coda nei confronti dell’assessore. «Io sono presente e rimango al mio posto», aveva detto Cabula. Ma il capogruppo ora replica: «Quel posto non è una scelta personale. La presenza in un esecutivo nasce da un rapporto politico con un gruppo consiliare. E quel rapporto, nei fatti, non esiste più». Coda ha spiegato che la scelta di Cabula di non partecipare al confronto politico con il gruppo avrebbe di fatto rotto il rapporto su cui si fondava la sua presenza in Giunta: «L’assessore ha scelto da tempo di non partecipare e di non condividere l’operato». Da qui la sfiducia al suo assessore: «Il gruppo di Sinistra Futura non riconosce più la presenza di Domenico Cabula all’interno dell’esecutivo». Coda poi, smentisce un suo passaggio al Pd, operazione che indiscrezioni indicano suggerita da Roberto Deriu, per far conquistare il secondo assessorato per Rita Marchetti. Deriu ieri, a sua volta, ha smentito un qualunque coinvolgimento.

Il caso Melis

Nel pieno di questa tensione politica è arrivato un altro colpo di scena: Irene Melis ha annunciato l’uscita dai Dem per aderire a Sinistra Futura. «Ho deciso di lasciare il gruppo consiliare del Pd per aderire al progetto politico e al gruppo di Sinistra Futura», ha detto. Scelta che, ha spiegato, nasce da una riflessione più ampia sulla sinistra: «È maturata nel tempo, frutto di una riflessione politica sulla condizione della sinistra e sulla situazione sociale del Paese». A stretto giro arriva il no del capogruppo Coda: «Non siamo disposti ad accogliere ribaltoni, né transfughi provenienti da altri gruppi politici». Nel botta riposta entra anche l’assessore sfiduciato Cabula: «Irene Melis ha aderito a SF e Coda non ha nessun diritto di rifiutare la sua richiesta. Il nostro consigliere da oggi è Melis».

L’intervento del Pd

Nella vicenda interviene il Pd con una nota del segretario cittadino Giovanni Mossa. «Il Pd respinge con forza ogni ipotesi di fantapolitica secondo la quale sarebbe coinvolto nelle vicende, tutte interne al gruppo di Sinistra Futura». Ma il partito richiama con forza il rispetto degli accordi politici che hanno portato alla nascita della maggioranza. «Deve esistere una correlazione diretta tra un gruppo consiliare e il suo assessore, perché il principio democratico scelto a fondamento dell’assegnazione delle deleghe era che ogni gruppo consiliare fosse rappresentato in Giunta da un assessore». Una nota letta da molti come una sfiducia indiretta a Cabula, e una spalla a Coda. Un principio che, secondo il Pd, non può essere derogato. «Essendo questa la pietra angolare sulla quale si è costruita l’assegnazione delle deleghe, si tratta di una regola che non può essere derogata». Il Pd si dice disponibile ad accettare l’indicazione di un nuovo assessore da parte di Sinistra Futura, ma avverte: «Non possiamo accettare la tesi di un appoggio esterno di un partito, qualsiasi esso sia».

Fenu in affanno

Il sindaco Emiliano Fenu sceglie di non entrare nello scontro. Minimizza parlando di «dinamiche interne ai partiti che rispetto e nelle quali non voglio entrare». Il primo cittadino ha ribadito l’obiettivo dell’amministrazione: «L’auspicio è che la situazione si ricomponga al più presto. Il nostro obiettivo è portare avanti il programma e tutte le cose che stiamo facendo». E su un possibile rimpasto di Giunta preferisce non sbilanciarsi: «È una questione che riguarda i partiti, attendo che si capisca la situazione, non aggiungo altro». Lo scontro interno a Sinistra Futura resta aperto, nella maggioranza crescono le tensioni e le indiscrezioni su possibili nuovi equilibri. Come nel M5S, dove si fa notare l’assenza di Stefano Ferreli, assorbito dalla grana dell’assessorato alla Sanità, di cui è capo di Gabinetto. Il primo dei non eletti, Giovanni Uda, scalpita.

