VaiOnline
San Gavino.
08 febbraio 2026 alle 00:11

Melis al comando dei carabinieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cambio al vertice della stazione dei carabinieri di San Gavino: il nuovo comandante è il maresciallo Ivan Melis, 42 anni, che viene dalla vicina Sardara. Subito il sindaco di San Gavino Stefano Altea ha ricevuto il comandante in Municipio con la vice sindaca Rachele Carrisi e il comandante della polizia locale Massimiliano Orrù. Melis è entrato nell’Arma dei carabinieri nel 2002 e si è diplomato all’istituto tecnico Martini di Cagliari. Ha frequentato la scuola dei carabinieri a Fossano in Piemonte, poi è stato a Burcei, Esterzili, Cagliari, Uta e, appunto, Sardara. Ora il nuovo incarico per sostituire il luogotenente Sergio Passalacqua, che va in pensione dopo 28 anni di servizio. Un’intera comunità lo ha salutato nel corso di una cerimonia ufficiale che si è svolta in Comune. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 