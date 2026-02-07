Melis al comando dei carabinieri 

Cambio al vertice della stazione dei carabinieri di San Gavino: il nuovo comandante è il maresciallo Ivan Melis, 42 anni, che viene dalla vicina Sardara. Subito il sindaco di San Gavino Stefano Altea ha ricevuto il comandante in Municipio con la vice sindaca Rachele Carrisi e il comandante della polizia locale Massimiliano Orrù. Melis è entrato nell’Arma dei carabinieri nel 2002 e si è diplomato all’istituto tecnico Martini di Cagliari. Ha frequentato la scuola dei carabinieri a Fossano in Piemonte, poi è stato a Burcei, Esterzili, Cagliari, Uta e, appunto, Sardara. Ora il nuovo incarico per sostituire il luogotenente Sergio Passalacqua, che va in pensione dopo 28 anni di servizio. Un’intera comunità lo ha salutato nel corso di una cerimonia ufficiale che si è svolta in Comune. ( g. pit. )

