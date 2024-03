Melillo difende i Pm Antimafia 

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è indagato dalla Procura di Roma per appropriazioone indebita e autoriciclaggio. L’iscrizione è avvenuta contestualmente all’inizio dell’interrogatorio, sollecitato dallo stesso numero uno di via Allegri per «chiarire la sua posizione». Il confronto con gli inquirenti, durato circa un’ora, è avvenuto nell’ambito dell'indagine nata su impulso della Direzione nazionale antimafia su presunte attività illecite messe in atto da Gravina, dall’assegnazione alla Isg Ginko del bando 2018 per il canale tematico della Lega Pro di calcio al suo acquisto di un appartamento a Milano.

E Gravina risulta fra le vittime dei dossieraggi su cui indaga la Procura di Perugia, una vicenda ieri al centro dell’audizione in Commissione parlamentare antimafia del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Il magistrato, ascoltato su sua richiesta, ha parlato di «fatti estremamente gravi, ma polemiche scomposte». Melillo punta il dito su tentativi di strumentalizzazione dell’indagine che «incrinano l’immagine» del suo ufficio. Ma rivela di immaginare che esistano complici di Pasquale Striano, il finanziere indagato, facendo trasparire una regia occulta dei dossieraggi: le sue condotte «mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale». E dunque «uno dei punti centrali sarà comprendere il suo sistema di relazioni». «Speculazioni» e disinformazione sulla vicenda, falle nel sistema della sicurezza informatica e la minaccia di un mercato parallelo di informazioni riservate: sono alcuni temi di un’audizione di quasi 5 ore. Ad ascoltarlo, tra i parlamentari, anche il suo predecessore Cafiero de Raho, oggi vicepresidente M5S della Commissione: all’epoca dei reati era lui il capo della Dna e l’altro vicepresidente, Mauro D'Attis, aveva chiesto che si astenesse dal presenziare all'audizione, mentre Raffaella Paita di Iv ha annunciato la richiesta di un’audizione dello stesso de Raho.

Intanto il deputato di Azione Enrico Costa annuncia un emendamento che equipari le “Segnalazioni di operazioni sospette” (Sos) agli atti d’indagine, estendendone il segreto investigativo e vietandone la pubblicazione. E chiede: «Perché una segnalazione di operazione sospetta che non ha alcuna rilevanza penale deve finire su tutti i giornali? Perché in questo Paese non si riesce ad avere un vero rispetto della privacy?».

RIPRODUZIONE RISERVATA