Mele: «Io sindaco, gli altri candidati miei assessori» 

«Qualche giorno fa mi è stata fatta una proposta per la candidatura a sindaco di Nuoro. Ci sto riflettendo, veramente». Con queste parole Domenico Mele, consigliere comunale dal 1996 al 1999, annuncia in un video l’intenzione di scendere in campo benché da tempo non viva più in città, ma a Roma. “Democrazia sovrana popolare” è il simbolo che accompagna il suo video: è il movimento di Marco Rizzo che li ha proposto la discesa in campo. «Dopo trent’anni sto pensando veramente in quali condizioni versa Nuoro», aggiunge. Nel 1999 ricorda la candidatura alle regionali lasciando l’incarico di consigliere comunale. «Non vorrei niente soldi, solo il rimborso delle spese per i miei viaggi da Roma a Nuoro visto che io lavoro là anche se sono residente a Nuoro», dice. «Se dovessi accettare rinuncerei all’indennità di 9 mila euro al mese, li darò in beneficenza, alle associazioni di volontariato o a persone disagiate». Poi la proposta più provocatoria: «Vorrei dire ai candidati sindaco che li vorrei in squadra con me, come miei assessori. Facciamo un’unica lista, di sovranità popolare. Chiedo di non presentarsi. Se vogliamo bene a Nuoro uniamoci, io farò il sindaco». (f. le.)

