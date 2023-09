Mele e Boe, due invitati speciali 

I loro nomi dominano le cronache giudiziarie degli anni passati, ora compaiono negli atti dell’inchiesta, magari per aver partecipato a uno spuntino, come succede il giorno di Ferragosto del 2020 quando, in una casa in località Galanoli, nelle campagne di Orgosolo tra i tanti presenti c’è anche Matteo Boe, l’ex primula rossa di Lula, condonnato per il sequestro di Farouk Kassam. O come Annino Mele, l’ex latitante di Mamoiada, che compare nei legami «attuali» di Nicolò Cossu. Lo spuntino del 15 agosto era organizzato da Cossu, che nonostante tutto riesce a conservare i legami storici con i big della malavita barbaricina del passato, e instaurarne di nuovi con il mondo delle professioni e della politica regionale. Anche se molte delle vecchie conoscenze, come Boe e Mele su tutti, hanno saldato integralmente il conto con la giustizia e oggi si sono rifatti una vita.

Matteo Boe, ospite di momenti conviviali, ma anche in grado di saper gestire l’accoglienza come accade a Lula in una tappa di Autunno in Barbagia quando aprì una Corte a casa sua. Quelli di Annino Mele, piuttosto che appuntamenti a tavola, sono oggi convivi letterari, animati dalla sua passione per la scrittura che lo ha reso autore di diversi libri.

Ferragosto

Tornando agli spunti, nella prospettazione accusatoria, le tavolate sarebbero state i modi per stringere rapporti. Avvenivano quasi sempre in zone che potessero favorire un riparo dai controlli. Gli inquirenti ne sono convinti anche per il pranzo conviviale del Ferragosto 2020, che sarebbe l’occasione per il gruppo composto da Cossu, Crissantu e Mercurio di favorire gli incontri tra i diversi personaggi.

Relazioni intrecciate

L'intreccio di relazioni criminali di Nicolò Cossu, emerso nel corso di attività d’indagine, avrebbe dimostrato la capacità dello stesso di conservare rapporti con le sue frequentazioni degli anni novanta. Secondo i carabinieri del Ros l’ipotesi «ha trovato conferma e attualità in questo procedimento», come sottolinea il gip. Resta da capirne bene i contorni. Spiega l’ordinanza riferendosi a Cossu che «sono emerse non solo le attività ed i suoi legami prima di tutto con Tonino Crissantu (già coimputato nel sequestro Checchi ed anch'egli condannato) ed altri notissimi malavitosi barbaricini (molti dei quali già storicamente appartenenti alla sua cerchia relazionale e delinquenziale)» ma anche nuovi legami. Nel ventaglio delle relazioni consolidate figurano big della criminalità barbaricina degli anni Novanta, e si parla di una «documentata attualità di relazioni di Cossu con i mamoiadini Annino Mele e Antonio Staffa (cognato di Mele) e Salvatore Pirinu». Nell’elenco compaiono anche gli orunesi «Salvatore Angelo Moni, Gianfranco Moni, Giuseppe Monni, e Giuseppe Moni noto "Leporeddu" e "Tedescu'", Giovanni Mario Sanna, Carmelo Mangia, Bachisio Franco Goddi, Carmelo Brau e Antonio Chessa. I lulesi Matteo Nicolò Boe , Ciriaco Baldassarre Marras, Mario Asproni e Antonino Sale». E ancora nell’ordinanza vengono definiti attuali le frequentazioni con gli «gli arzanesi Alberto Piras e Danilo Trudu, i fonnesi Piero Loi, Tonino Pintore "Battalla" e Battista Pirisi "Pulenta; il sindiese Vito Maurizio Cossu, i nurresi Leandro e Raffaele Pinna e Luigi Puddu; il dorgalese Pietro Useli, gli olianesi Tonino Congiu e Luigi Demurtas, Gian Luigi Olianas di Villagrande Strisaili, con il quale – specifica il gip – aveva il rapporto di comparato».

L’aiuto dal Continente

Secondo gli investigatori l’autorevolezza criminale di Nicolò Cossu era riconosciuta tanto che per dirimere questioni tra due gruppi di giovani, uno orgolese e l’altro orunese dopo una lite, il 24 agosto del 2019 Salvatore Angelo Moni che risiede in Toscana si era rivolto a lui. Il fatto aveva suscitato forte preoccupazione, anche per le possibili conseguenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA