Melchiorre, Marzocchi, Avagliano e Palmieri 

La IX edizione del Festival Premio Emilio Lussu, organizzato dall’Alambicco in sinergia con l’associazione La Macchina Cinema — che ha meritato anche la Medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati — si svolgerà da lunedì 9 a domenica 15 ottobre nella Sala Castello di viale Regina Margherita 42 a Cagliari. Patrizia Masala (direzione organizzativa) e Alessandro Macis (direttore artistico), non possono che dirsi felici per la qualità delle opere dei vincitori di quest’anno, che saranno premiati sabato 14 ottobre dalle 17: primo premio per la saggistica a “Il dissenso al fascismo” di Mario Avagliano e Marco Palmieri (Il Mulino); primo classificato per la narrativa è “Il duca” di Matteo Melchiorre (Einaudi); al primo posto per narrativa a fumetti “L’ombra non è mai così lontana” di Leila Marzocchi (Oblomov Edizioni); il Premio Emilio Lussu alla carriera del 2023 va alla giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario.

Incontri

Impossibile dar conto qui di tutti gli appuntamenti interessanti e per i quali si rimanda al sito (https://festivalpremioemiliolussu.org/), tra incontri con gli autori, reading, laboratori di scrittura e di promozione della lettura, coinvolgimento delle scuole e mostre. La sezione “Donne e Società” avrà come ospiti Bruno Voglino (il 9 alle 18.15), Adriana Valerio (il 10 dalle 9.30), Vera Gheno (il 10 alle 17), Patrizia Carrano (il 10 alle 18), con un omaggio dedicato a Joyce Lussu (il 13 alle 17) e alla poetessa polacca vincitrice del Nobel Wislawa Szymborska (il 13 alle 18). Ulteriori omaggi, a cento anni dalla nascita, per Giuseppe Fiori (il 9 alle 17.15) e Italo Calvino (il 15 alle 17).

In primo piano le graphic novel, con il coinvolgimento del Centro internazionale del Fumetto di Cagliari e la presenza di tre autori di fama internazionale come lo spagnolo Ángel De La Calle, il brasiliano Marcello Quintanilha e il galiziano Miguelanxo Prado, al fianco di Bepi Vigna, Mario Greco, Laura Scarpa (mercoledì 11). Giovedì 12 sarà invece dedicato alla VI edizione Convegno internazionale di Studi su Emilio Lussu (coordinatore scientifico Gian Giacomo Ortu). Saranno presenti come ospiti anche Guido Conti (il 9 alle 19.15), Bruno Arpaia (il 10 alle 19), Roberto Barbolini (il 15 alle 17.45) e Antonella Berni (il 15 alle 18.30).

