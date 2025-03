Melbourne, la speranza di una prima alba rossa  

melbourne. Di stagioni partite sull'onda dell'entusiasmo, spentosi alla prova delle gare, é piena la storia recente della Ferrari. Eppure il Charles Leclerc visto nelle prime libere a Melbourne, specie nella FP2, ha scaldato il cuore dei tifosi. Il monegasco é parso già a proprio agio. Veloce, in fiducia, é stato costante nell'abbassare i tempi, sia nella simulazione delle qualifiche, sia nel passo gara. Ha guidato in scioltezza la SF-25, senza mostrare problemi o incertezze. Fino a stampare il miglior crono assoluto, in 1’16”439, ben al di sotto dell'1’17”252 con il quale Lando Norris, su McLaren, aveva chiuso in testa la FP1. «Il feeling con la vettura era buono. Ci sono ovviamente cose da migliorare e non sono ancora molto soddisfatto del bilanciamento», ha detto Leclerc. Meno in palla Lewis Hamilton, comunque quinto (1'16”859). La Mercedes ha svolto la simulazione gara con gomme dure, mentre gli altri team di vertice hanno usato le medie. Come previsto, George Russell è stato decisamente più veloce del compagno di squadra, l'esordiente Andrea Kimi Antonelli (16°) ma il 18enne bolognese si é detto «abbastanza soddisfatto». Indecifrabile (settimo) Max Vertappen con la Red Bull. Dopo le qualifiche, disputate alle 6, domani mattina alle 5 il GP d’Australia, primo dell’anno (diretta Sky Sport, repliche alle 9.45 e 14). Sperando che sia già un’alba rossa.

